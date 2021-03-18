Şeyh Mualla nasıl yapılır, hangi yöreye ait? İşte Şeyh Mualla tarifi

Şeyh Mualla yemeği Hatay ve çevresinde sık sık yapılan yemeklerden biri. Farklı adıyla dikkat çeken Şeyh Muallayı ilk kez yapmak isteyenler için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. İşte Belgin Ekmen Yenilmez’in tarifiyle Şeyh Mualla yemeğinin yapımı…

Şeyh Mualla Tarifi İçin Malzemeler:



1 kilogram patlıcan

4-5 adet domates

4 adet soğan

4 adet kırmızı biber

6-8 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı az haşlanmış yeşil mercimek

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Kuru nane

Tuz



Şeyh Mualla Yapımı



Patlıcanları alacalı soyduktan sonra halka halka doğrayalım. Bir tarafta da soğan ve biberleri doğrayıp hazırda tutalım.

Domateslerin ve sarımsakların kabuklarını soyup küçük küçük doğrayalım.

Haşlanmış nohut, mercimekler ve zeytinyağı ile birlikte tüm malzemeyi tencerede karıştıralım.

Üzerine nar ekşisi ve 1 bardak su ilave ederek kısık ateşte pişirelim. Ocaktan indirmeden önce üzerine nane serpelim.

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