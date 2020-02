Sevgiler Günü için henüz plan yapmamış olanlara nefis öneriler

Gloria Jean’s Coffees, şubat ayı boyunca aşkın rengi ile harmanlanan özel lezzeti red velvet cheesecake ve her damak tadına uygun kahve çeşitleri ile sizleri bekliyor. Altı brownie tabanlı, ortası frambuaz dolgulu peynir kreması ve üzeri krema ile lezzetlenen red velvet cheesecake aşkın simgesini taşıyan kırmızı kalpli süsleriyle 14 Şubat aşıklarının kalplerine gidecek tatlı bir yol.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşıklara birbirinden özel kutlama alternatifleri sunuyor. Kalamış Marina manzaralı Ouzo Roof Restaurant’ta, Banu Karaca’nın dünya müziği repertuvarıyla romantik bir atmosfer yaşayabilir ya da Tan Taşçı ile Kalamış Balo Salonu’nda romantizmin doruklarına çıkabilirsiniz. Yılın en romantik gecesine özel hazırlanan Executive Chef Uğur Alparslan’ın aşk menüsü de gecenin lezzetini ikiye katlayacak.

Hilton İstanbul Bomonti’nin panoramik İstanbul manzarasına sahip mekanı Cloud 34, Sevgililer Günü’nde Zeynep Özyılmazel’i ağırlıyor. Cloud 34, Sevgiler Günü için hazırladığı özel Asya menüsüyle de çiftleri adeta Uzak Doğu’da lezzet yolculuğuna çıkaracak. Menüde ördekli kızarmış rulo börek, karides tempura, sebzeli wonton, ıstakoz lolipop ve özel suşi çeşitleri gibi birbirinden özel lezzetler yer alacak.

Starbucks, yılın en romantik gününü berry kiss hot chocolate ile kutluyor. Ahududu şuruplu sıcak çikolatanın ahududu şuruplu süt köpüğü ile buluşmasıyla oluşan berry kiss hot chocolate Starbucks’ın en sevilen lezzetlerinden biri olmaya aday. Ayrıca Sevgililer Günü’ne özel olarak tasarlanan ve sınırlı bir süre için satışa sunulacak olan ‘aşk dolu’ bardak ve termoslar, sevgilinize her an sizi ve aşkınızı hatırlatacak.

Divan Brasserie Bebek ve Divan Brasserie Beyoğlu’nda, Divan şeflerinin Sevgililer Günü için hazırladığı menü damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak. Menüde kral yengecin, avokado, pancar tuile ile harmanlandığı armut salatası, mevsim sebzeleri ile hazırlanan risotto’nun eşlik ettiği, demi glace sos ile hazırlanan bonfile ve tatlı olarak ise kiraz kompostosu, Chantilly köpüğü, tatlı ve acının bir arada olduğu çikolata kreması ve mango şerbeti ile sunulan Karaorman Pastası servis edilecek.

Divan Pastaneleri de sonsuz aşkın gücüne inananlar için hazırladığı Sevgililer Günü özel Koleksiyonu ile sevdiklerinin yüzünü güldürmek için kalp pasta, özel tasarım kutusu ile pralin çikolataların yanı sıra aşkını göstermenin eğlenceli bir yolunu sunan; içerisinde 12 farklı gizli görev bulunan Sonsuz Aşk Oyunu ve birbirinden iddialı hediye seti alternatifleri ile sonsuz aşklara ithafen hazırladığı bu özel koleksiyonunu misafirlerinin beğenisine sunuyor.

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’un terasında yar alan IZAKA Restaurant’ta, Executive Chef Eyüp Çevik’in 14 Şubat için hazırladığı menü başrol oynayacak. Geceye Ahmet Serkan dillerden düşmeyen yerli ve yabancı aşk şarkılarından oluşan canlı performansı eşlik edecek. Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan menüde; başlangıç tabağında torik lakerda, uçan balık yumurtalı tarama, avokadolu ton balığı tartar, pancarlı somon gravlax’tan oluşan deniz mahsulleri kombinasyonu servis ediliyor. Ara sıcak olarak porçini mantarlı lazanya sunulurken, ana yemekten önce özel bir lezzet olan limon sorbe sunuluyor. Menünün yıldızı, ılık deniz börülcesi, patates keki, sebzeler ve kaparili limon sos eşliğinde servis edilen ızgara levrek filetosu olurken, geceye özel hazırlanmış tutku meyvesi ve beyaz çikolatalı mus ile de gecenin tatlı finali yapılıyor.

Kilimanjaro da Sevgililer Günü için özel bir menü hazırladı. 14 Şubat için hazırlanan menünün başlangıcında süzme yoğurt ve kavrulmuş ceviz ile servis edilen portakallı ılık kereviz yer alıyor. İnce dilimlenmiş rezene, kereviz, portakal kabuğu ve Frenk soğanı bulunan rezene salatası, kavrulmuş fındık, halhali zeytin nar sızması ile lezzetlendirilen humus ve firik bulguru ile hazırlanmış etli pazı sarması ise ana yemek öncesi paylaşımlı olarak sunuluyor. Ana yemek olarak iki farklı alternatifin yer aldığı Sevgililer Günü menüsünde kısık ateşte uzun pişirilmiş kuzu ve bademli firik pilavı ile sunulan çıtır tandır hem sunumu hem de lezzetiyle göz doldururken sotelenmiş kabak ve kırmızı soğan ile servis edilen odun ateşinde çipura, balık severleri fazlasıyla memnun ediyor. Menüde yer alan aşk kulesi, karamelli tart üzerinde çikolatalı profiterol topları ile sunuluyor ve bu özel akşama tatlı bir nokta koyuyor.

Wish More Hotel İstanbul da birlikteliklerini unutulmaz tatlarla taçlandırmak isteyen çiftlere Sevgililer Günü’ne özel lezzetler sunmayı ihmal etmiyor. Türk ve dünya mutfağının en gözde lezzetlerini sunan yetenekli ve yaratıcı aşçıların, 14 Şubat gününe özel orijinal dokunuşlarına hayran kalabilirsiniz. Gül yaprakları eşliğinde sunulan Hindistan cevizi kreması, bitter çikolata, çilek, ve vanilya çubuğunun lezzetleriyle bir şölene dönüşen Sevgililer Günü’ne özel çilekli ve gül yapraklı mousse cake ile ağzınızın tadı hiç bozulmasın.

Sheraton Istanbul City Center çiftelere unutmayacakları bir Sevgililer Günü programı hazırladı. Sheraton Istanbul City Center’ın konsept restoranı Ney’i Lokma’da romantik bir akşam yemeğine kült aşk şarkıları eşlik ediyor. Ney’i Lokma’da Levrek & somon Tartar, tütsülenmiş patlıcan ezmesi üzerinde peynirli ravioli ile başlayan tadım, cevizli ve taze kekikli buğday risotto, fettuccine sebze ve shallot sosla sunulan ızgara dana madalyonla devam ediyor. Akşam yemeğinin finalinde ise mango sorbe, bitter çikolata kremi ve pötifurlara taze çekilmiş kahve çeşitleri ve aromatik çaylar eşlik edecek.

Hilton İstanbul Bosphorus’un geleneksel beş çayı seremonisi, 10 Şubat haftası boyunca sevgililerin aşklarını tazelemesine imkan sağlayacak. 15.00-18.00 saatleri arasında, Lobby Lounge alanında servis edilecek Sevgililer Günü çay saatinde çiftler, tatlı-tuzlu kurabiyelerin, böreklerin, sıcak aperatiflerin, zengin pasta ve çikolata çeşitlerinin bulunduğu aşk dolu bir çay menüsünü deneyimleme fırsatı bulurken, canlı müziğin keyfini de doyasıya çıkarabilecekler.

İstanbul Marriott Hotel Şişli, Sevgililer Günü’nü usta şef Metin İşçi tarafından aşk kadar evrensel tatlarla hazırlanacak özel lezzetlerle kutlayacak. Menüde Norveç, Japon, İtalyan, Türk ve Fransız mutfaklarından lezzetler 5 aşamalı olarak sunulacak.

Zaxi Restoran misafirlerini, Latin müziğinin tutkulu notaları eşliğinde romantizm dolu bir akşam yemeği ile ağırlayacak. Baş aşçı Arif Kemal Doğan’ın hazırlamış olduğu Sevgililer Günü özel menüsü damakları tatlandıracak. Saat 19.00’da başlayacak olan Sevgililer Günü’ne özel program, gece saat 23.30’a kadar eğlence, müzik ve dans eşliğinde devam edecek.

Cakes&Bakes ise Sevgililer Günü’nü tatlı sürprizlerle güzelleştiriyor. 14 Şubat’a özel hazırlanan kalpli ayıcıklı pasta ve kırmızı kadife cupcake’ler ile Sevgililer Günü’nde hem göze hem damağa hitap eden Cakes&Bakes, sevdiklerine lezzetli bir sürpriz yapmak isteyenleri bekliyor. Cakes&Bakes’in 14 Şubat’a özel lezzetleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi, Bostancı Deniz Otobüsü İskelesi’ndeki noktalarında.

Conrad İstanbul Bosphorus’ta misafirler, Be My Valentine menüsünün keyfini çıkarabilecekler. Be My Valentine menüsü, havyar, kinoa ve su teresi ile servis edilen Atlantik somonu, Norveç ıstakozlu ‘cannelloni’ ve avokado ve guava sorbet, iki defa pişirilmiş dana bonfile ‘chateaubriand’ ve kaz ciğeri ‘scaloppini’ ve petek bal ile servis edilen fırınlanmış ‘brie’ peyniri gibi seçenekler içeriyor.

The Marmara Taksim’de ise Panorama Restoran’ın 360 derecelik İstanbul manzarası eşliğinde, Ales Wonderland’ın muhteşem electroviolin resitali ve Executive Chef Tolga Özkaya’nın özel lezzetlerden oluşturduğu Sevgililer Günü menüsü ile bu özel günde, aşkın en romantik halini yaşayabilirsiniz. Menünün detayları şöyle:

-- Amuse-bouche, ciğer terin, bademli biscotti ile

-- Kiraz ağacı fümeli somon, 24 ayar altın yaprağı ile İskenderun karidesi ve avokado tartar körpe yeşillikler ve ballı hardal sos

-- Tavada kızarmış kalkan balığı fileto, Beluga havyarı ve şampanya sosu

-- Buzda çilek sorbesi

-- Dana bonfile ve karides ikilisi Kuşkonmaz ve bearnaise sosu

-- Çikolata ve karamel muss kek

-- Sevgililer Günü’ne özel çikolatalar, çay ve kahve