Sevgi dolu brownie tarifi

Sevgililer Günü bazı çiftler için sevgiyi kutlamanın en uygun zamanlarından. Dışarıda yenen Sevgililer Günü yemeklerinin keyfi bir başka ama sevdiğinize ellerinizle sevgi dolu bir brownie yapıp aşkınızı kolayca ifade edebilirsiniz. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Gülhan Kara hazırladı. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda... Şimdiden sevginize sağlık...

Fırında

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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