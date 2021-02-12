Fotoğraf: Alamy
Son Güncelleme:
Sevgi dolu brownie tarifi
Sevgililer Günü bazı çiftler için sevgiyi kutlamanın en uygun zamanlarından. Dışarıda yenen Sevgililer Günü yemeklerinin keyfi bir başka ama sevdiğinize ellerinizle sevgi dolu bir brownie yapıp aşkınızı kolayca ifade edebilirsiniz. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Gülhan Kara hazırladı. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda... Şimdiden sevginize sağlık...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 125 gram tereyağı
- 125 gram bitter çikolata (kuvertür)
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı un
- Yarım paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı kakao
Sevgi dolu brownie tarifi Nasıl yapılır?
- Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtın.
- Tereyağını bir kapta eritin.
- Ocaktan alıp içine doğranmış çikolatayı ilave edip çikolata eriyinceye kadar karıştırın.
- Yumurtaları ve toz şekeri bir kapta çırpın. Eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Un, kabartma tozu ve kakaoyu ayrı bir kapta harmanlayıp çikolatalı sıvı karışımla birleştirin ve tahta kaşıkla karıştırarak malzemeyi birbirine yedirin.
- Hamuru, yaklaşık 20x20 cm ebatlarında yağlanmış kalp şeklinde kek kalıbına boşaltın.
- Sıcak fırına verip üzeri ince kabuk tutuncaya kadar yaklaşık 17-20 dakika kadar pişirin.
- Fırından alıp soğuyuncaya kadar kalıpta bekletin.
- Soğuduktan sonra kalıbı ters çevirip brownie’yi çıkarın.
- 6 saat kadar serin yerde dinlendirin.
- Dilimleyip üzerlerine dilerseniz kakao veya pudra şeker serperek servis yapın.
- Ilık servis için mikrodalga fırında ısıtabilir, dondurma ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...