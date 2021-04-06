Şerbet yapımının detayları: Şerbet nasıl yapılır? Tatlıya sıcak mı, soğuk mu dökülür?

Şerbetli tatlıları çok sevsek de şerbetin hafif ve kıvamında olması, tatlının lezzeti açısından büyük önem taşır. İsterseniz, şerbetin soğuk mu sıcak mı dökülmesi gerektiği konusundan önce, en hafif şerbet nasıl hazırlanır, gelin bir göz atalım.

Şerbet İçin Malzemeler

4 su bardağı su

5 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

Şerbet Yapılışı

Suyu ve şekeri, tencereye alalım.

Sonra ocağa alıp, şeker eriyene kadar karıştıralım ve kaynamaya bırakalım.

Kaynamaya başladıktan sonra, 15 dakika daha kaynatalım.

Sürenin sonunda, limonu tencereye koyup iyice karıştıralım ve 5 dakika daha kaynatalım.

Şerbetimiz hazır. Tatlının üzerine dökerken şerbetin hazır olması gerekir. Bu nedenle tatlıya başlamadan önce şerbeti pişirmek hem zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak hem de tatlınızın tam kıvamında olmasını sağlayacaktır.

Şerbet Yapımının Püf Noktaları

Şerbetin kıvamını yakalaması için kaynadıktan sonra, 15 dakika kadar bir süre daha kaynatarak koyulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Yapacağınız tatlıya göre şerbet malzemelerinin miktarında değişiklik yapmanız gerekebilir. Tatlınızın ne kadar şerbet çekebileceğini bilmeniz size avantaj sağlar.

Limon suyu şerbet yapımında önemli bir etkendir. Şerbetin daha sonradan şekerlenmesini engeller.

Şerbet Tatlıya Sıcak mı, Soğuk mu Dökülür?

Tıpkı şerbet malzemeleri gibi şerbetin sıcak ya da soğuk olması da tatlının çeşidine bağlıdır. Ancak genelde biri sıcaksa, çekmesi için diğerinin de soğuk olması gerekir. Eğer tatlı sıcaksa, şerbeti soğuk kullanmalısınız. İkisi sıcak olduğunda, tatlınız hamur olabilir. İkisinin de soğuk olma durumunda, şerbetiniz çekmez. Bunun yanında, baklava gibi tatlılarda, tatlı güzel pişerse hem şerbet hem de baklava sıcakken dökülür.