Semsek tarifi

Semsek, Şanlıurfa mutfağına ait bir tür hamur işi. Görüntüsüyle çiböreği andıran semsek, kıymalı harcıyla da çok lezzetli. Yanında buz gibi bir ayranla servis ettiğinizde tek başına muhteşem bir öğün haline gelen semsek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Yağda

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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