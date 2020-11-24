Semsek tarifi
Semsek, Şanlıurfa mutfağına ait bir tür hamur işi. Görüntüsüyle çiböreği andıran semsek, kıymalı harcıyla da çok lezzetli. Yanında buz gibi bir ayranla servis ettiğinizde tek başına muhteşem bir öğün haline gelen semsek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram kıyma
- Yarım demet maydanoz
- 4 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı isot
- 1 tutam karabiber
- 1 tutam kimyon
- 1 tutam tuz
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 tutam tuz
- 1 adet yumurta
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Semsek tarifi Nasıl yapılır?
Öncelikle geniş bir tavaya biraz zeytinyağı ve doğranmış soğanları ilave edin.
Soğanı biraz kavurduktan sonra eti ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.
En son kapağını kapatmadan önce doğradığınız maydanozları ekleyin bir iki karıştırın ve kenarda dinlendirin.
Ardından hamur malzemelerini bir kaba alın ve yoğurmaya başlayın.
Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve merdane yardımıyla avuç içi büyüklüğünde açın.
Açılan hamurlara iç harcı eşit bir şekilde dağıtın ve hamurun kenarları üst üste gelecek şekilde sıkı kapatıp kenarlarını parmağınızla bastırın.
Kızgın yağda her birini arkalı önlü kızartın.
Kızarttıktan sonra yağını bir kağıt havlu yardımıyla çektirin ve servis edin. Afiyet olsun…