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Semizotu salatası tarifi (Videolu)

Semizotu salatası tarifi (Videolu)

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Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor. Cevizin çıtırlığı ve beyaz peynirin tuzlu tadı, nar ekşili özel sosla birleştiğinde ferahlatıcı bir lezzete dönüştürüyor. Hem hafif hem de besleyici bir alternatif olan bu renkli salata, sosu üzerine gezdirildikten sonra bekletilmeden taze taze servis ediliyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız semizotu salatası için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Semizotu salatası tarifi (Videolu)
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Semizotu salatası tarifi (Videolu)
Semizotu salatası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 bağ semizotu
  • 10-12 adet çilek
  • 1 büyük dilim beyaz peynir
  • 10 adet ceviz

Sosu için:

  • Yarım adet limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Semizotunun saplarını ayıklayın ve 2-3 kere suyunu değiştirerek suda bekletip yıkayın. Çilekleri ince ince dilimleyin. Beyaz peyniri küp şeklinde doğrayın.
  2. Sosun hazırlanması
    Salata sosu için bir kap içerisinde limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Uygun bir salata tabağına semizotunu alın. Üzerine sırasıyla çilek, peynir ve cevizi ekleyin. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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