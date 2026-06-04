Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor. Cevizin çıtırlığı ve beyaz peynirin tuzlu tadı, nar ekşili özel sosla birleştiğinde ferahlatıcı bir lezzete dönüştürüyor. Hem hafif hem de besleyici bir alternatif olan bu renkli salata, sosu üzerine gezdirildikten sonra bekletilmeden taze taze servis ediliyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız semizotu salatası için videolu tarifi ve malzemeleri...