Semizotu salatası nasıl yapılır? Semizotu salatası tarifi

Semizotu, omega-3 içeren tek sebze. Yemeği de yapılan semizotunun genellikle yoğurtlu salatası sofralarda yerini alıyor. Ancak semizotu salatasını bir de bu tarifle deneyin, çok beğeneceksiniz. İşte semizotu salatası malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER:

200 gram semizotu

5 adet cherry domates

1 adet salatalık

Yarım çay bardağı konserve mısır

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

Limon

Zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Semizotunu ayıklayıp yıkayın. Ardından irice doğrayın. Domatesleri ikiye bölün ve salatalığı da küp şeklinde doğrayın. Daha sonra bütün malzemeleri derin bir kasede bir araya getirin. Limon suyu, tuz ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeyi harmanlayın. Fazla bekletmeden servis edin.