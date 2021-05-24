Sembusek nasıl yapılır? İşte adım adım Sembusek tarifi

Sembusek, Mardin mutfağına ait nefis bir hamur işi. Genel olarak iki şekilde hazırlanmaktadır. Bu nefis lezzete bayılacaksınız. Eğer denemek isterseniz, sembusek tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

Hamuru için:

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

3 adet sivri biber

4 adet domates

5 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1,5 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

NASIL YAPILIR?

Hamur için malzemeleri yoğurma kabına alın ve iyice yoğurun. Daha sonra 15 dakika kadar dinlendirin. Diğer taraftan da yemeğinizin iç harcı için soğan, sarımsak, domates ve biberi robottan geçirin. İçine kıyma ve salçayı da ekleyin. En son baharatları da ilave edip bütün malzemeleri güzelce karıştırın.

Dinlenen hamurunuzdan portakal büyüklüğünde parçalar alın ve yemek tabağı boyutunda açın. Açtığınız hamurun bir tarafına kıymalı harcı yerleştirin ve D harfi olacak şekilde kapatın. Hamurlarınızı fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Sıcak olarak servis edin.