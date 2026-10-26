Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Selanik usulü ıspanaklı börek, incecik katları ve çıtır çıtır hamuruyla çay saatlerinin en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağlı el açması hamurun arasına bolca yayılan lor peynirli ve taze ıspanaklı harcı, her ısırıkta damaklarda nefis bir tat bırakıyor. Fırında nar gibi kızarırken mutfağı mis gibi kokutan bu geleneksel börek, demli bir çay eşliğinde tadına doyum olmuyor. İşte, tam ölçülü Selanik usulü ıspanaklı börek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
NSosyalFacebookEpostaTwitterLinkedinFlipboardLinki KopyalaYazı Tipi
Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
3.5 su bardağı un
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
İç harcı için:
500 gram ıspanak
1 adet yumurta
1 su bardağı lor peyniri
1 çay kaşığı tuz
Arası ve üzeri için:
3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Unu geniş bir kaba alıp orta kısmını havuz gibi açın. Sirke, zeytinyağı, tuz ve suyu ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.
Bezelerin hazırlanması
Dinlenen hamuru iki eşit bezeye bölün. İlk bezeyi hafif unlu tezgahta merdane yardımıyla açın. Açtığınız hamurun ortasına bir tabak koyup kenarlarından merkeze doğru 6 eşit parça kesin. Eritilmiş tereyağını ve sıvı yağı karıştırın. Hamurun ortasındaki tabağı kaldırarak her yerine yağ karışımını fırça yardımıyla sürün. Kestiğiniz her bir kanadı, hamurun orta kısmına doğru katlayarak üst üste getirin. Katlanmış hamuru bir tabağa alıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Diğer beze için de aynı işlemi uygulayın.
İç harcın hazırlanması
Ispanakları bol suda yıkayıp süzdükten sonra ince ince doğrayın. Ardından tuzla ovup suyunu sıkarak bir kaba alın. Ispanakların üzerine peynir, yumurta ve karabiber ekleyip harmanlayın.
Şekillendirme aşaması
Dinlenen ilk hamuru tepsi büyüklüğünde oklava yardımıyla açın. Tepsinin tabanını yağlayıp hamuru yerleştirin. Üzerine hazırladığınız iç harcı eşit şekilde yayın. Diğer hamuru da aynı boyutta açıp ıspanaklı harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin.
Pişirme aşaması
Böreği dilimleyip kalan yağı üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar 40 dakika pişirin.
Servis aşaması
Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirip servis tabağına alarak servis edin.