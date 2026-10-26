Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu)

Selanik usulü ıspanaklı börek, incecik katları ve çıtır çıtır hamuruyla çay saatlerinin en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağlı el açması hamurun arasına bolca yayılan lor peynirli ve taze ıspanaklı harcı, her ısırıkta damaklarda nefis bir tat bırakıyor. Fırında nar gibi kızarırken mutfağı mis gibi kokutan bu geleneksel börek, demli bir çay eşliğinde tadına doyum olmuyor. İşte, tam ölçülü Selanik usulü ıspanaklı börek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...