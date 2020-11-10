Selanik böreği nasıl yapılır, özelliği nedir? İşte ıspanaklı Selanik böreği tarifi

Ispanaklı Selanik böreği



Pişirme süresi

50 dakika

Malzeme listesi



1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz kuru maya

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

4-4,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz



İç harcı için;



Yarım kg. ıspanak

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

3-4 adet yeşil taze soğan

2 çay kaşığı tuz, karabiber



Ayrıca;



1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı çörekotu

SELANİK BÖREĞİ NASIL YAPILR?

Hamuru hazırlamak için; ılık süt ve ılık suyu orta boy bir kaseye koyun. Üzerine toz kuru mayayı ekleyip kaşıkla karıştırdıktan sonra birkaç dakika mayanın erimesini bekleyin. Mayalı karışımı derin bir yoğurma kabına aktarın. Üzerine sıvıyağ, yoğurt ve oda sıcaklığında bekleyen yumurtayı ilave edin. Tuzu serpip unu da yavaş yavaş ekledikten sonra yaklaşık 2-3 dakika, ele yapışan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar hafifçe yoğurun. Üzerini hafif nemli bir mutfak peçetesiyle örtüp oda sıcaklığında 40-50 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru 3 eşit parçaya ayırın. Bezelerin her birini tekrar üçe bölün. Böylece eşit büyüklükte 9 adet hamur elde etmiş olacaksınız. Tezgahı unlayıp hamur parçalarını 15 santim çapında, yani pasta tabağı büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurlardan üçünü üst üste koyup yaklaşık 40 santim çapında olacak şekilde açarak bir yufka haline getirin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayıp 3 adet kalın ve büyük yufka elde edin. Yufkaları sofra bezi üzerinde bekletin. Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için; ıspanakları ayıklayıp incecik doğrayın ve derin bir kaba aktarın. Üzerine ayıklayıp incecik dilimlediğiniz yeşil soğanları katıp, tuz ve karabiberi serptikten sonra ıspanaklı karışımı hamur yoğurur gibi yoğurarak yumuşatın. Üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirip birkaç kez karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletin. En az 40 santim çapındaki yuvarlak, dikdörtgen ya da kare fırın tepsisini 3-4 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Yufkalardan birini hafifçe buruşturarak tepsiye yayın. Üzerine ıspanaklı harcın yarısını aktarıp üzerine ikinci yufkayı serin. Kalan ıspanaklı harcı ikinci yufkanın üzerine yaydıktan sonra son yufkayı da üzerine kapatın. Böreği bıçağın ucu ya da çatal yardımıyla 5-6 yerinden delin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörekotunu serpiştirin. Böreği, 5 dakika önceden 200 dereceye ayarladığınız fırında üzeri hafif sarı-kahverengi oluncaya kadar pişirin. Çıkarıp dilimleyerek sıcak veya ılık olarak servise sunun.