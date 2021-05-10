Şekerpare nasıl yapılır? Püf noktalarıyla şekerpare tarifi

Şekerpare, bayramların ve özel günlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Farklı şekillerde ikram edilen şekerpareyi siz de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Denemek isterseniz, lezzetli şekerpare yapımı ve malzemeleri...

MALZEMELER:

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı irmik

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

3,5 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaseye pudra şekeri ve tereyağını alıp karıştırın. Ardından yumurtayı da ekleyip karıştırmaya devam edin. Daha sonra vanilya, irmik, kabartma tozu ve unu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamurunuz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Diğer taraftan da tatlınızın şerbeti için şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Ocaktan almaya yakın birkaç damla limon suyu ilave edin ve birkaç dakika daha pişirin. Ardından şerbeti ocaktan alıp, ılınması için kenara koyun. Tatlılarınız da fırından çıkınca birkaç dakika bekletin ve üzeri ılık şerbeti gezdirin.