Şekerbura nedir, nerenin tatlısı, nasıl hazırlanır? İşte şekerbura tarifi ve malzemeleri

Şekerbura Nedir?

Şekerbura ya da Shekerbura, bir Azerbaycan tatlısıdır. Öğütülmüş badem, fındık veya ceviz ve şekerle doldurulmuş yarım ay şeklinde tatlı bir hamurdan yapılır. Shekerbura, Azerbaycan'da Novruz tatilinin geleneksel yiyecekleridir. Şekerbura Azerbaycan mutfağının özel günlerde vazgeçilmezlerinden biridir.

Şekerbura Nerenin Tatlısı?

Azerbaycan mutfağının özel günlerde (ve aslında her zaman) vazgeçilmezlerinden biri olan şekerbura, hem lezzeti hem de dış yüzeyindeki incecik işlemeleriyle mutlaka tanışmanız gereken bir tarif. Bir tür içi dolgulu kurabiye ya da tatlı poğaça diyebileceğimiz şekerbura için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.

Şekerbura Malzemeleri

500 gram un

1 su bardağı süt

180 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı instant maya

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 su bardağı ceviz içi

1,5 su bardağı şeker

1 çay kaşığı kakule

Şekerbura Nasıl Hazırlanır?

Tereyağını eritip soğuması için bir süre bekleyin.

Sütü biraz ılıştırıp yoğurma kabına alın.

İçine mayayı ekleyip birkaç dakika karıştırın ve mayanın canlanmasını sağlayın.

Erittiğiniz tereyağını mayalı süte ilave edip çırpıcıyla çırpmaya başlayın.

Yumurtayı da ekleyip çırpmaya devam edin.

Unu ve tuzu da ekleyin ve harmanlayın.

Toparlanmaya başlayan hamuru tezgahın üzerinde güzelce yoğurun.

Hamuru nemli bir bezle örtüp dinlenmeye bırakın.

Bu esnada cevizleri dövün ya da robottan geçirin.

Şekeri ve dövülmüş kakuleyi de cevize ilave edin.

Hamurdan parçalar koparıp küçük yuvarlaklar halinde açın ve ortasına hazırladığınız cevizli harçtan koyun.

D şeklinde kapatıp dış kenarını örgü gibi kapatın.

Varsa şekerbura cımbızı ile yoksa çatal ile üzerini şekillendirin.

Şekerburaları tepsiye dizip 180 derecede ısıttığınız fırına verin.

Üstü kızarmadan fırından alın, şekerburalar beyaz kalmalı.

Ilınmasını bekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…