Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor. Ölçüsü ve kıvamı tam tutan bu tarifle her seferinde aynı kıvamda sonucu elde edebilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla şehriyeli pirinç pilavı tarifi ve malzemeleri…