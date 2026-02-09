search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)
#şehriyeli pirinç pilavı tarifi#şehriyeli pirinç pilavı malzemeleri#şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?#şehriyeli pirinç pilavı#şehriyeli pirinç pilavı videolu tarifi
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor. Ölçüsü ve kıvamı tam tutan bu tarifle her seferinde aynı kıvamda sonucu elde edebilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla şehriyeli pirinç pilavı tarifi ve malzemeleri…

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı et suyu ya da tavuk suyu
  • 3 su bardağı sıcak su
Nasıl Yapılır
  1. Pirincin hazırlanması
    Pirinci nişastasından arınana kadar bol suda yıkayıp süzün.
  2. Pişirme aşaması
    Pilav tenceresine sıvı yağ ekleyip ısıtın. Arpa şehriyeyi ilave edip hafifçe renk alana kadar kavurun. Pirinci ilave edin. Tereyağı ve tuzu da ekleyip en kısık ateşte 10-15 dakika kadar kavurun. Sularını ilave edip orta ateşte tüm suyunu çekene kadar pişirin.
  3. Servis aşaması
    Piştikten sonra üzerini havlu kağıt ya da temiz bir bezle kapatıp 15-20 dakika demlenmeye bırakın. Sıcak olarak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
Kapat