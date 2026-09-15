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Şeftalili tart kek (Videolu)

Şeftalili tart kek (Videolu)

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Şeftalili tart kek, pamuk gibi yumuşacık hamuruyla çay ve kahve saatlerinde keyifle tüketiliyor. Şeftali dilimleri ile iştahları açarken, meyveli kek sevenler için nefis bir fikir oluyor. Üzerine eklenen pudra şekeri ve toz Antep fıstığı ile sunumu tamamlanan bu leziz tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, şeftalili tart kek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Şeftalili tart kek (Videolu)
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Şeftalili tart kek (Videolu)
Şeftalili tart kek (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 adet şeftali
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 6 yemek kaşığı esmer şeker

Kek harcı için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2.5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Üzeri için:

  • Pudra şekeri
  • Toz Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Kek kalıbının tabanına yağlı kağıt serip erittiğiniz tereyağını dökün. Üzerine esmer şeker serpip ince ince doğradığınız şeftali dilimlerini dizin.
  2. Hamurun hazırlanması
    Ayrı bir kap içerisinde yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilin ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız hamuru şeftalilerin üzerine döküp yayın.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika kontrollü pişirin. Keki ilk sıcaklığı geçtikten sonra büyük bir servis tabağına ters çevirin.
  4. Servis aşaması
    Üzerine pudra şekeri ve toz Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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