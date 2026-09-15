Şeftalili tart kek, pamuk gibi yumuşacık hamuruyla çay ve kahve saatlerinde keyifle tüketiliyor. Şeftali dilimleri ile iştahları açarken, meyveli kek sevenler için nefis bir fikir oluyor. Üzerine eklenen pudra şekeri ve toz Antep fıstığı ile sunumu tamamlanan bu leziz tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, şeftalili tart kek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...