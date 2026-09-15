Şeftalili tart kek (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Şeftalili tart kek, pamuk gibi yumuşacık hamuruyla çay ve kahve saatlerinde keyifle tüketiliyor. Şeftali dilimleri ile iştahları açarken, meyveli kek sevenler için nefis bir fikir oluyor. Üzerine eklenen pudra şekeri ve toz Antep fıstığı ile sunumu tamamlanan bu leziz tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, şeftalili tart kek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
3 adet şeftali
3 yemek kaşığı tereyağı
6 yemek kaşığı esmer şeker
Kek harcı için:
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
2.5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Üzeri için:
Pudra şekeri
Toz Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Kek kalıbının tabanına yağlı kağıt serip erittiğiniz tereyağını dökün. Üzerine esmer şeker serpip ince ince doğradığınız şeftali dilimlerini dizin.
Hamurun hazırlanması
Ayrı bir kap içerisinde yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilin ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız hamuru şeftalilerin üzerine döküp yayın.
Pişirme aşaması
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika kontrollü pişirin. Keki ilk sıcaklığı geçtikten sonra büyük bir servis tabağına ters çevirin.
Servis aşaması
Üzerine pudra şekeri ve toz Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.