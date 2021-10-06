Şeftali nasıl kurutulur ve saklanır? Evde kışlık şeftaliyi fırında ve diğer kurutma ipuçları

Kurutulmuş şeftali; içeriğinde yüksek oranda şeker bulundurmakla beraber yüksek kaloriye de sahiptir. Ancak buna rağmen pek çok faydalı özelliğe sahiptir. Kurutulmuş şeftali; içerisinde bulundurduğu demir sayesinde hemoglobin seviyesini normale indirir. Aynı zamanda kanın kompozisyonunu geliştirmez.

Kurutulmuş şeftali, bedenin türlü hastalıklarına karşı direncin artmasına yardımcı olur. Zihinsel anlamda strese dayanıklılığı arttıran kurutulmuş şeftali, vücudun fonksiyonları azaldığı zaman takviye niteliği taşır.

Şeftali Nasıl Kurutulur ve Saklanır?

Şeftali kurutmak isteyen kişiler için en ideal kurutma yöntemi; güneşte kurutmadır. Bununla beraber şeftalilerin kurutulması için bazı hususlara dikkat etmek önemlidir. Şeftali kurutmak için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kişi, kendi isteği kadar şeftali kurutmak istiyorsa ayırıp, güzel bir şekilde yıkamak gerekir.

- Şeftaliler ortadan ikiye bölünerek, çekirdekleri alınmalı ve çok ince olmayacak şekilde doğranmalıdır. Havanın çok güneşli olmaması ve şeftalilerin kuruma süresinin uzaması durumunda, dilimler ince ince doğranabilir.

- Şeftalileri kişi, arzuya göre soyabilir. Ancak uzman kişiler, meyvelerin vitaminin kabuklarına olduğunu söylemektedir. Bununla beraber kabukların soyulmaması tavsiye edilmektedir.

- Daha sonra tepsi üzerine pamuklu bez veya pişirme kağıdı sermek gerekir. Serilen malzemenin üzerine doğranan şeftaliler aralıklı şekilde ve şeftalilerin kabuk bölümü tepside kalacak biçimde dizilmelidir.

- Şeftalilerin aralıklı şekilde dizilmesinin sebebi, kurumalarını basitleştirmektir.

- Güneş gören bir ortama tepsi bırakılarak, şeftaliler kurumaya başlayacaktır. Doğranan dilimler kendilerini salarak, daha farklı bir görünüme kavuşacaktır.

- Kuruyana dek şeftaliler çevrilmelidir. Çevrilmeyen ve güneş görmeyen bölümlerde kararma oluşarak, meyveler acı bir tat alır.

- Havanın derecesine ve kurutulan ortamın iyi güneş alıp almamasına göre şeftaliler 1 hafta içerisinde kuruyacaktır.

Kurutulmuş olan şeftaliler; hava ve güneş almayan kuru bir yerde saklanmalıdır. Bu şekilde kurutulmuş şeftalilerin daha sağlıklı tüketileceği belirtilebilir.

Evde Kışlık Şeftaliyi Fırında Nasıl Kurutulur?

Başka besinlerde olduğu gibi fırında kurutma işlemi, çok uzun sürdüğünden masraf içeren bir kurutma metodudur. Fırında kurutma metodunu kullanmak istemeyenler; ip ve güneşte şeftali kurutma yöntemlerini kullanabilirler. Fırında şeftali kurutmak için;

- Şeftaliler yıkanmalı ve bez yardımıyla silinmelidir.

- Daha sonra şeftaliler ortadan bölünerek, çekirdekleri alınmalı ve ince dilimler şekilde doğranmalıdır.

- Fırın tepsisine fırın kağıdı serilmelidir. Şeftaliler, aralıklı şekilde tepsiye dizilmelidir.

- Fırın 60 derecelik ısıya ayrılmalıdır. 1 saat sonra şeftalileri ters yüz etmek gerekir.

Fırında şeftali kurutmak isteyen kişiler, şeftalilerin kabuklarını soymamalıdır. Bunun sebebi, vitaminlerin önemli oranının kabuğa yakın bir yerde olmasıdır. Bununla birlikte fırında şeftali kurutma işlemi gerçekleştirecektir.

Şeftali İçin Diğer Kurutma İpuçları

Şeftali kurutmak isteyenler, ipte kurutma işlemini de tercih edebilirler. Bununla beraber gereksinim duyulacak malzemeler ise; kalın ve pamuklu ip, iğne, arzu edildiği kadar şeftalidir. İpte kurutmak için; yıkanan şeftaliler, ince bir şekilde doğranarak iğne- iplikten geçirilmelidir. Aralıklı şekilde ipe dizilen şeftaliler, bol güneş gören bir ortamda asılmalıdır. Şeftaliler bu şekilde yaklaşık olarak 7 gün içerisinde kuruyacaktır.

Şeftaliler için hangi kurutma yöntemi tercih edilirse edilsin şeftalilerin kabukları soyulmamalı ve şeftaliler ince bir şekilde dilimlenmelidir. Bu şekilde şeftalilerin daha kolay kuruduğuna şahit olmak mümkün olacaktır. Bunların dışında kurutulan şeftalilerin, saklama kaplarında hava almayacak biçimde saklanması önemlidir.