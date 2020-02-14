Seç seçebilirsen! Sizin en sevdiğiniz bakliyat hangisi?
Bakliyatlar son dönemin en favori süper gıdaları arasında başı çekiyor. Çok güçlü bir protein ve karbonhidrat deposu olan baklagiller o kadar önemli ki Birleşmiş Milletler 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ilan etti. Geçtiğimiz yıl da ilk kez 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü olarak kutlandı.
Bakliyatlar bu kadar önemli olunca biz de bu haftayı bakliyatlara ayırmaya karar verdik.
Hafta başında bakliyatların hiç bilmediğiniz faydalarını sizinle paylaşmıştık:
Bugün de sıra sizin sesinizi duymaya geldi. Aşağıda birçok bakliyatın olduğu bir liste var. Aralarından en sevdiğinizi seçmenizi istiyoruz. "Bir tanesi bana yetmez" diyenlerin de birden fazla seçeneği işaretleme şansı var. O halde gelsin anketimiz...