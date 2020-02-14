Seç seçebilirsen! Sizin en sevdiğiniz bakliyat hangisi?

Bakliyatlar bu kadar önemli olunca biz de bu haftayı bakliyatlara ayırmaya karar verdik.

Hafta başında bakliyatların hiç bilmediğiniz faydalarını sizinle paylaşmıştık:

Bugün de sıra sizin sesinizi duymaya geldi. Aşağıda birçok bakliyatın olduğu bir liste var. Aralarından en sevdiğinizi seçmenizi istiyoruz. "Bir tanesi bana yetmez" diyenlerin de birden fazla seçeneği işaretleme şansı var. O halde gelsin anketimiz...