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Sebzeli noodle tarifi (Videolu)

Sebzeli noodle tarifi (Videolu)

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Sebzeli noodle, renkli biberler, havuç, mantar ve soğanla pratik şekilde hazırlanarak sofranıza hem lezzetli hem doyurucu bir seçenek oluyor. Kısa sürede sotelenip soya sosuyla lezzetlendirilen sebzeler, noodle'larla buluşarak nefis bir tat ortaya çıkarıyor. Üzerine susam serpilip servis edilen tabaklar masaya geldiği anda iştahları açıyor. Yoğun günlerde kolayca hazırlanmasıyla bu nefis lezzet, mutfakta kurtarıcı tarifler arasında yer alıyor. İşte, sebzeli noodle için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Sebzeli noodle tarifi (Videolu)
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Sebzeli noodle tarifi (Videolu)
Sebzeli noodle tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 paket noodle
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet çarliston biber
  • 1 adet havuç
  • 8 adet mantar
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı soya sosu
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı susam
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Biberleri ve havuçları ince şeritler halinde doğrayın. Kuru soğanı yarım ay şeklinde ince ince doğrayın. Mantarları temizleyip sap kısımlarını çıkararak dilimleyin.
  2. Noodle'ların haşlanması
    Derin bir tencereye suyu ekleyip kaynatın. Noodle'ları kaynayan suya ekleyip 5 dakika haşlayarak süzün. Üzerlerine 2 yemek kaşığı sıvı yağı gezdirin.
  3. Sebzelerin hazırlanması
    Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Soğan, havuç, yeşil biber, kapya biber ve mantarları ekleyip 5 dakika soteleyin. Soya sosunu ilave edip karıştırın. Haşladığınız noodle'ları ekleyip harmanlayın.
  4. Servis aşaması
    Uygun bir servis tabağına alıp susam serpiştirerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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