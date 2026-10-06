Sebzeli noodle, renkli biberler, havuç, mantar ve soğanla pratik şekilde hazırlanarak sofranıza hem lezzetli hem doyurucu bir seçenek oluyor. Kısa sürede sotelenip soya sosuyla lezzetlendirilen sebzeler, noodle'larla buluşarak nefis bir tat ortaya çıkarıyor. Üzerine susam serpilip servis edilen tabaklar masaya geldiği anda iştahları açıyor. Yoğun günlerde kolayca hazırlanmasıyla bu nefis lezzet, mutfakta kurtarıcı tarifler arasında yer alıyor. İşte, sebzeli noodle için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...