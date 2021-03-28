Sebzeli noodle tarifi: Sebzeli noodle nasıl yapılır?
Noodle, alışılmış makarna tariflerinin dışında tercih edilebilecek güzel bir alternatif. Etli, tavuklu veya sebzeli olarak hazırlanibiliyor. Hem pratik hem de nefis olan sebzeli noodle'ı mutlaka denemelisiniz. Peki sebzeli noodle nasıl yapılır? İşte sebzeli noodle tarifi...
Çin mutfağının popüler lezzetlerinden noodle, isteğe göre sebzeli, et veya tavuklu olarak hazırlanabiliyor. Bir erişte türü olan noodle'ı sebzeli olarak denemeye ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetli sebzeli noodle, favori yemeklerinizden biri olacak.
MALZEMELER:
500 gram noodle
1 adet kapya biber
1 adet havuç
2 adet yeşil biber
3 dal taze soğan
1 kase brokoli
3 yemek kaşığı soya sosu
Zeytinyağı
Karabiber
Tuz
NASIL YAPILIR?
Noodle'ı suda haşlayın. Diğer taraftan da havuç ve biberleri julyen doğrayın. Daha sonra doğradığını havuç ve biberleri geniş bir tavaya alarak soteleyin. Ardından taze soğan ve brokolileri ilave edin.
Haşladığınız noodle'ı sebzelerin üzerine ekleyin. Baharatları ve soya sosunu da ilave edip iyice karıştırın. Güzelce karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.