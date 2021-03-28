Sebzeli noodle tarifi: Sebzeli noodle nasıl yapılır?

Çin mutfağının popüler lezzetlerinden noodle, isteğe göre sebzeli, et veya tavuklu olarak hazırlanabiliyor. Bir erişte türü olan noodle'ı sebzeli olarak denemeye ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetli sebzeli noodle, favori yemeklerinizden biri olacak.

MALZEMELER:

500 gram noodle

1 adet kapya biber

1 adet havuç

2 adet yeşil biber

3 dal taze soğan

1 kase brokoli

3 yemek kaşığı soya sosu

Zeytinyağı

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Noodle'ı suda haşlayın. Diğer taraftan da havuç ve biberleri julyen doğrayın. Daha sonra doğradığını havuç ve biberleri geniş bir tavaya alarak soteleyin. Ardından taze soğan ve brokolileri ilave edin.

Haşladığınız noodle'ı sebzelerin üzerine ekleyin. Baharatları ve soya sosunu da ilave edip iyice karıştırın. Güzelce karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.