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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Sebzeli küşleme tarifi

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Sebzeli küşleme tarifi
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Küşleme, kuzudan elde edilen ve her hayvandan sadece iki parça çıktığı için biraz pahalı ancak inanılmaz lezzetli olan bir et. Bu çok lezzetli eti sadece tuz ve biber ekleyip kolayca pişirebileceğiniz gibi sebzelerle bir araya da getirebilirsiniz. Sebzeli küşlemenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 6 parça küşleme
  • 12 adet mantar
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 demet maydanoz
  • 9-10 dal taze soğan
  • 3 adet kapya biber
  • 150 gram kaşar
  • Tuz
  • Karabiber
  • Taze kekik

Üzeri için:

  • 1 adet yumurtanın akı
  • 1,5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • Birkaç damla limon suyu

Sebzeli küşleme tarifi Nasıl yapılır?

Mantarların saplarını koparıp şapkalarını limonlu suda haşlayın.

Kaşarı rendeleyin.

Maydanoz, taze soğan ve kapya biberi ufak ufak doğrayın.

Kaşarı ve tuzu sebzelere ekleyip harmanlayın.

Küşlemeleri biftek gibi açıp üzerine maydanozlu harçtan yayın.

Üstlerine mantarları yerleştirip rulo yapın ve kürdanla tutturun.

Yumurta akı, yoğurt, hardal ve limon suyunu çırpıp sosu hazırlayın.

Hazırladığınız ruloların üzerine bu sostan sürün ve fırın kabına yerleştirin.

Üstlerine karabiber ve taze kekik serpin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra küşlemeleri fırına verin.

Etler kızardığında yemeğiniz servise hazırdır. Biraz ılındıktan sonra servis edebilirsiniz.

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