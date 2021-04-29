Sebzeli börek nasıl yapılır? Adım adım sebzeli börek tarifi

Sofranızda sebzeli böreğe yer vermeye ne dersiniz? Üstelik hazırlaması da oldukça pratik. Sebzeli böreği, yufka ile hazırlayabileceğiniz gibi milföy hamuru da tercih edebilirsiniz. Enfes tadıyla çay saatlerinize ayrı bir renk katacak. Eğer denemek isterseniz, sebzeli börek tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

3 adet yufka

1 adet yumurta

1 adet patates

1 adet soğan

2 adet havuç

2 adet patlıcan

4 adet sivri biber

Karabiber

Sıvı yağ

Tuz

NASIL YAPILIR?

Soğan ve biberleri küçük küçük doğrayıp tavaya alın. ve yağda soteleyin. Patates, patlıcan ve havucu da minik küpler halinde doğrayıp tavaya ilave edin. Daha sonra karabiber ve tuzu da ekleyip 10 dakika kadar daha kavurun. Ardından harcınızı tavadan alıp soğuması için bekletin.

Yufkaları üçgen şeklinde kesin. İçine soğuyan harçtan ekleyip yanlardan katlayın. Sardığınız börekleri fırın tepsisine dizin ve üzerine de bir fırça ile yumurta sürün. Dilerseniz üzerine çörek otu veya haşhaş serpip fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.