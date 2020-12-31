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Fotoğraf: Pixabay
Haber Giriş: 31.12.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Sebzelerinizi tatlandıracak pişirme önerileri

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Sebzelerinizi tatlandıracak pişirme önerileri
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Sebze yemeklerinin hepimizde ayrı bir yeri vardır. Sofralarımızı güzelleştirir, menülerimizi zenginleştirirler. Ancak doğru yapılmayan sebze yemekleri de çok yağlı ve ağır bir yemeğe dönüşür ya da tatsız tuzsuz bir şey olur. Şimdi sizinle sebzelerinizi bir üst seviyeye taşıyacak pişirme önerilerini paylaşıyoruz.

Sebzelerinizi renklendirin

Baharatlar, sıradan bir sebze yemeğini bambaşka bir tada dönüştüren sihirli bir değnek gibidir. İster beğendinizi yarım çay kaşığı muskatla tatlandırın, ister kavrulmuş sebzelerinizin üzerine bir tutam kekik serpin, baharatlar yemeğinizi anında canlandırır. Bir avuç mercimeği nefis bir Hint yemeğine dönüştürmek için de tek gereken lezzetli bir baharat karışımıdır.

Sebzeleri fırında pişirin

Pek çok sebze fırında sağlıklı bir yemeğe dönüşür. Sebzelerin pişme derecesi ve süresi de kullandığınız malzemeler kadar önemlidir. Doğru sıcaklık, sebzelerde bulunan şekerleri karamelize eder, daha fazla tadı ortaya çıkarır ve farklı aromalar yaratır.

 

Şaraşura tarifi
Şaraşura tarifi

Soslara yer verin

Özenle hazırlanmış soslar, yemeğinizin tadını ve havasını değiştirebilir. Ayrıca siz de kendinizi mutfakta daha iyi hissetmiş olursunuz. Beceri ve mutfak alışkanlıklarınıza göre, yemeklerinizi soslarla taçlandırmayı ihmal etmeyin. Basit bir domates sosu ya da usta işi şef tarifler hiç fark etmez.

Kızartmayı reddetmeyin

Tavada lezzetli bir kızartma, herkesin cebine koyması gereken bir tariftir. Lezzet için neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. İşinizi kolaylaştırmak için yağ sıçratmayan ve yapışmayan tavaları tercih etmeniz önerilir.

Sebzeleri besin değerlerini kaybetmeden pişirmenin yolları
Sebzeleri besin değerlerini kaybetmeden pişirmenin yolları

Yaratıcı olun

Sadece tarifin size sunduğu malzemelerle yetinmeyin. Tariflere kendi zevkinize göre eklemeler yapın ya da beğenmediklerinizi başka bir alternatif malzemeyle değiştirin. Her zaman bir üst seviyeye ulaşmak için denemeye değer!

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