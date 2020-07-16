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İHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Satıldığı fiyatı duyunca şaşıracaksınız… Japonya’da 83 bin liraya alıcı buldu…

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Satıldığı fiyatı duyunca şaşıracaksınız… Japonya’da 83 bin liraya alıcı buldu…
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Ana vatanı Asya toprakları olan Ruby Roman üzümü, dünyanın en pahalı üzümü olarak biliniyor. Tarihi oldukça eskilere dayanan Ruby Roman üzümü için sezonun il açık artırması üzümlerin yetiştirildiği Japonya’nın Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

Japonya'da düzenlenen açık artırmada kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman'ın bir salkımı 83 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu . özel olarak Japonya'da yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi. Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan ve lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi bir salkıma 12 bin 200 dolar (yaklaşık 83 bin lira) teklif eden bir geleneksel Japon oteli kazandı. Şirketi temsilen açık artırmaya katılan Mitsutaka Sakamoto, toplumun yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiği bir dönemde üreticilere destek olmak için en yüksek teklifi verdiklerini ifade etti.

Satıldığı fiyatı duyunca şaşıracaksınız… Japonya’da 83 bin liraya alıcı buldu…


Eylül sonuna kadar 26 bin salkımlık mahsul beklendiğini belirten üretici kooperatif yetkilileri, hasadın Temmuz ayından itibaren yaklaşık 3 ay boyunca sürdüğünü belirtti. Japonya'da aynı üzüm cinsine geçtiğimiz sene de 11 bin 200 dolarlık (yaklaşık 77 bin lira) rekor fiyat verilmişti.

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