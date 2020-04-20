Şaşlık kebabı tarifi
Şaşlık kebabı son dönemde en fazla aranan tariflerden. Şaşlık genelde hayvanın bir parçası zannediliyor ancak aslında şişe takılarak pişirilen kebaba şaşlık kebabı adı veriliyor. Siz de bu yemeği evinizde yapmak isterseniz pratik tarifimizi deneyebilirsiniz. Afiyet olsun...
- Izgarada
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 200 gram dana ya da kuzu eti (yumuşak yerinden)
- 1 adet kuru soğan
- 200 mililitre krema
- Zeytinyağı
- Soya sosu
- Krema
Şaşlık kebabı tarifi Nasıl yapılır?
Soğanları piyazlık doğrayın.
Soğan, krema, soya sosu, zeytinyağı ve kekiği karıştırıp bir sos haline gelin.
Eti kuşbaşı doğrayın ve sosun içine yatırın.
Mümkün olduğunca uzun süre (24 saate kadar çıkabilir) eti marinasyonda bekletin.
Ardından şişlere dizdiğiniz etleri ızgarada ya da mangalda pişirin.
Dilerseniz etlerin arasına soğan, biber, domates dilimleri ilave edebilirsiniz.
Yemeğiniz hazır. Afiyet olsun...