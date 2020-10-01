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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi

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Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi
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Antalya'da restoran işleten Mustafa Hazar (58), çam kozalağı, çıra, yumurta, hamsi, tropik meyveler, sarımsak ve ahtapot başta olmak üzere 239 çeşit turşu kuruyor. Hazar, sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi olduğunu, ahtapot turşusunun 10 litresini 200 TL'den sattığını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 239 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranının vitrinlerini turşularıyla doldurdu.

Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi


Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, salatalık, C vitamini ağırlıklı tropik meyve turşularına ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken Hazar, "Acılı turşu suyu boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Kaya koruğu Akdeniz sahillerinde yetişir ve turşusu guatra iyi gelir. Kapari turşusu karaciğeri yeniler ve siroza iyi gelir. Lahana turşusu çok özel bir probiyotiktir, bağırsaklara çok faydalıdır. Turşularım tamamen butik üretim ve kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzunun tansiyona iyi geldiğini ve düşürdüğünü Canan Karatay hoca da açıkladı" dedi.

Ruslar ahtapot turşusuna bayıldı

Ahtapot turşusunun çok ilgi çektiğini anlatan Hazar, "Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. 'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın' dedim ve yaptım. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Antalya'da yaşayan Ruslar ahtapot turşusunu yaptığımı duyunca gelip aldılar ve çok beğendiler. Şimdi sürekli kurmaya başladım" diye konuştu. Hazar, 10 litrelik ahtapot turşusunu 200 TL'den sattığını aktardı.

Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi


Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Sarımsak turşusu tarifi
Sarımsak turşusu tarifi
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