Sarımsak nasıl saklanmalı? Sarımsağın tazeliğini uzatacak saklama ipuçları

SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİN

Elbette ne kadar taze ürün alırsanız o kadar uzun süre dayanacaktır. Peki sarımsağın tazeliğini nasıl anlayabilirsiniz? Öncelikle elinizle sıktığınızda içine çökmemeli, yani sert ve diri bir yapıda olmalı. Kabukları gevşek değil sıkı olmalı. Sıktığınızda içinden siyah toz şeklinde küf dökülmemeli. Sarımsak dişlerinde yeşil filizlenmeler başlamamış olmalı.

Sarımsağın tazeliğini anlamanın bir diğer yolu da kokusuna bakmak. Taze sarımsak kesilmediği müddetçe koku yapmaz. Eğer elinize aldığınız sarımsağı burnunuza yaklaştırdığınızda kokusunu çok yoğun duyuyorsanız tazeliğini yitirmeye başlamış demektir.

SERİN YERDE SAKLAYIN

Sarımsağı sakladığınız ortamın sıcaklığı çok önemlidir. Ne sıcak ne soğuk, serin bir ortamda saklamalısınız. Sarımsağı saklamak için ideal ortam sıcaklığı 15-18 derece aralığıdır ve ne yazık ki mutfakları sürekli bu sıcaklık aralığında tutmak neredeyse imkansızdır.

Ancak yine de en serin noktayı belirleyip (pencere ya da balkon yanı, fırından, ocaktan ve diğer ısı kaynaklarından uzak bir dolap) sarımsağınızı ortaya yerleştirebilirsiniz. Bir de sarımsağınızı koyduğunuz dolabın mümkün olduğunca yere yakın olmasına dikkat edin.

Buzdolabınızın içi ise 15 derecenin altında bir sıcaklıkta olduğundan sarımsak saklamak için çok doğru değildir. Ancak aşağıda bahsedeceğimiz bazı özel durumlarda, sarımsağı buzdolabına koymak daha tercih edilir bir durum olabilir.

KURU YERDE SAKLAYIN

Sarımsağın bir diğer düşmanı da nemdir. Nemli bir ortamda sarımsaklar çürümeye başlar. Havası kuru bir yerde yaşıyorsanız bu çok sorun değildir ancak özellikle yaz aylarında nemin yoğun olarak hissedildiği bir şehirde yaşıyorsanız o zaman neme karşı alabileceğiniz bazı önlemler var:

Birincisi sarımsaklarınızı kesinlikle naylon poşetlere koymayın. Bu hem hava sirkülasyonuna engel olur hem de sarımsağın doğal nemini de hapsederek bozulma sürecini hızlandırır.

İkincisi sarımsağı buzdolabına koymanız gerekiyorsa sebzelik gözünü değil üst rafları kullanın. Bunun sebebi sebzelik gözünün içinin daha nemli olmasıdır. Eğer sebzeliği kullanacaksanız da en düşük nem ayarına getirip sarımsakları burada tek başına bırakmanızı tavsiye ederiz.

HAVADAR YERDE SAKLAYIN

Sarımsağın taze kalmak için hava alması gerekir. Hava almayan bir kapta saklanan sarımsak çürür ya da küflenir. Dahası sarımsakları saklayabileceğiniz mutfak dolapları da çok havadar yerler değildir. (Yine de sıcaklık bozulma konusunda havalandırmadan daha etkili bir faktör olduğundan, öncelikle serin ortam diyoruz.) Çekmecelerde durum daha da kötüdür.

Kağıt torbalar plastiklerden, file torbalar ise kağıttan daha iyidir. Eğer poşete koymadan sepet gibi geniş bir kaba koyabilirseniz, bu sarımsaklarınız için en iyisidir.

BÜTÜN SAKLAYIN

Sarımsağı dayanıklı yapan şeylerden biri dişlerin incecik kabukların içinde birbirlerinin üzerini kat kat saracak şekilde gelişmiş olmasıdır. Bu kabuklar sarımsakları bir yandan serin ve kuru tutarken bir yandan da nefes almasını sağlar. Bu bahsettiğimiz koşullar sağlandığında parçalanmamış baş halindeki sarımsak birkaç ay boyunca tazeliğini yitirmeden dayanabilir.

Ancak bir diş bile ayırdığınızda başın geri kalanı üzerinde 10 gün içinde nem etkisini göstermeye başlar. Bu şekilde yarısını kullandığınız sarımsağın kalan dişlerini de soyup hava almayan bir poşette ya da kutuda buzdolabına koyarak saklamanızı tavsiye ederiz.

SARIMSAK BUZDOLABINA KONUR MU KONMAZ MI?

Sarımsağı buzdolabına koymak daha hızlı filizlenmesine neden olur. Çünkü sarımsak genelde sonbaharda dikilen ve kış aylarında toprak soğukken kök salan bir sebzedir. Dolayısıyla buzdolabındaki sarımsak fa birkaç hafta içinde filizlenmeye başlar. Ancak sarımsaklarınızı bu kısa süre zarfında kullanmayı düşünüyorsanız o zaman buzdolabına koyabilirsiniz.

Filizlenme demişken, sarımsağın filizlerini yemenin sağlık açısından hiçbir sakıncası yoktur. Ancak bu yeşil kısımların daha acımsı bir lezzeti olduğundan yemeklerinizin lezzetini değiştirebilir. Eğer filizini tüketmek isterseniz sarımsağı boydan ikiye bölerek yeşil kısmını kolayca çıkarabilirsiniz.