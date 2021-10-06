Sarımsak nasıl kurutulur ve saklanır? Evde taze baş, yaş ve yeşil sarımsak kurutma ipuçları

Sarımsak olgunlaştıktan sonra soyulmuş olarak kurutulabilir. Bunun yanı sıra yemeklere baharat olarak kullanmak için sarımsaklar iyice kıyılarak da kullanılır. Önemli olan doğru kurutma yöntemini kullanmaktır.

Sarımsak Nasıl Kurutulur?

Sarımsak kurutulurken bazı yöntemlerin doğru bilinmesi gerekmektedir. Özellikle de sarımsağın kurutma şekli doğru uygulanmalıdır. Öncelikle olgunlaşan kuru sarımsaklar diş diş ayıklanır ve kabuklarından temizlenir. Sert kabukları çıkarılan sarımsaklar yaklaşık 6 mm kalınlığında dilimlenir. Dilimler halinde kesilen sarımsak bir elek üzerine yerleştirilir. Sarımsaklar yaklaşık 50 derecelik bir fırında kurutulur.

Sarımsakların çeşitlerine ve boyutlarına göre fırında kalma süreleri değişiklik gösterir. Kurutulan sarımsaklar genellikle cam kavanozlara yerleştirilerek saklanabilir. İstenildiği takdirde kurutulmuş sarımsaklardan sarımsak tozu da yapılır. Sarımsak tozu yapılması için kuru sarımsakların kahve değirmeninden geçirilmesi gerekmektedir. Elde edilen sarımsak tozu neredeyse 1 yıl kadar bozulmadan muhafaza edilir.

Sarımsak Nasıl Saklanır?

Kurutulmuş sarımsağın birbirinden farklı kurutma yöntemleri bulunmaktadır. Kırılgan ve ufalanan sarımsaklar tercihen koyu renkli cam kavanozlarda kapağı sıkıca kapatılarak saklanır. Yeni ürün gelene kadar sarımsaklar yaklaşık bir yıl boyunca kuru kalacaktır. Kurutulmuş sarımsak saklanırken karanlık bir yerde durmasına da dikkat edilmelidir. Sarımsak için hasat ve depolama oldukça zordur. O nedenle sarımsakların bozulmaması için güvenli ve sağlam metotlar uygulanmalıdır.

Evde Taze Baş, Yaş ve Yeşil Sarımsak Kurutma İpuçları

Güçlü bir antioksidan olan sarımsak yaz aylarında daha fazla bulunur. Birbirinden farklı kurutma yöntemleri bulunan sarımsak farklı şekillerde kurutulabilir. Özellikle taze baş sarımsak temizlendikten sonra doğal yöntemler kullanılarak güneşte kurutulur. Güneşte sarımsak kurutmak sarımsağın lezzetini arttırmaktadır.

Bitkinin Sarımsak kurutmak için olgunlaşmış sarımsaklar uygun olacaktır. Hasat edilen sarımsakların yeşil yaprakları örgü haline getirilir. Sarımsağın yeşil kısmı kuruduktan sonra yavaş yavaş baş kısmı da kurumaya başlar. Sarımsaklar tamamen kuruduktan sonra serin ve kuru bir yerde saklamak gerekir. Sarımsak demetleri nem olamayan kuru bir oda içerisinde asılı olarak kurutulmalıdır.

Diş Sarımsak Nasıl Kurutulur?

Diş sarımsak için birbirinden farklı kurutma yöntemi bulunur. Kurutmaya başlamadan önce her bir sarımsak dişi kabuklarından soyularak ayrılır. Sonrasında ise isteğe bağlı olarak sarımsak dişleri dilimlenebilir. Doğal yöntemler kullanılarak sarımsak güneşte kurutulur. Sarımsak dişlerinin direkt güneş almaması ve gölgede kuruması besin değerinin içinde kalmasını sağlayacaktır. Bulunan şehirdeki hava sıcaklığına göre sarımsakların da kuruma süresi değişecektir. Sarımsakların kururken asla ıslanmaması gerekmektedir. Ayrıca sarımsak güneşte kurumak yerine fırında da rahatlıkla kurutulabilir.

Tahtada doğranan ve dilimlere ayrılan sarımsak dişleri bir fırın tepsisi içerisine yerleştirilir. Tabana ise yağlı kağıt serilmelidir. Fırın 50- 60 derece sıcaklığa ayarlandıktan sonra sarımsak fırına gönderilir. Aşırı ısınma yaşanmadan sarımsaklar rahatlıkla kurutulur. Fırında kurutma işleminin başlamasının ardından 40 dakika sonra sarımsaklar da fırından alınır. Fırında toplam kurutma süresi yaklaşık 4 saattir

Sarımsaklar bazı durumlarda kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Toz haline getirilen sarımsak yemeklerde baharat olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra sarımsak diş halinde sebze kurutucuda da rahatlıkla kurutulabilir. Ünitenin ısıtma sıcaklığı 55 dereceye ayarlandıktan sonra sarımsaklar sıra sıra dizilir. Sarımsakların üst üste gelmemesine dikkat edilmelidir. Aromatik bir besin olduğu için sarımsak kurutmada dikkatli ve özenli olmak gerekir. Ortalama kurutma süresi ise 5 saat olarak bilinir.