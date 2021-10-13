Sarıkanat nasıl pişirilir? Sarıkanak balığı fırında mı tavada mı pişirilmeli?

Sevilen balık türlerinden birisi olan sarıkanat balığını yemeyen kişilerin mutlaka denemesi gerekmektedir. Bu balığı birçok yöntem ile pişirme şansınız bulunmaktadır. Bu yöntemleri kullanarak yapılan sarıkanat balığı ile karnınızı keyifle doyurabilirsiniz. Herkesin mutlaka balık yemesi ve bunu düzenli olarak yapması gerekmektedir. Sarıkanat balığı da insan sağlığı için oldukça olumlu sonuçlar sağlamaktadır.

Sarıkanat Nasıl Pişirilir?

Sarıkanat balığını pişirmek için ızgara, fırın veya tava tercih edilebilir. Bu üç yöntemde sarıkanat balığı için uygun pişirme yöntemleri olarak bilinmektedir. Tabi bu pişirme tekniklerini kullanırken bazı ipuçları bulunmaktadır. Bunlara uyarak daha nefis bir sarıkanat balığı pişirebileceğinizi bilmelisiniz.

Sarıkanat Nasıl Marine Edilir?

Sarıkanat balığını hangi yöntemle pişirirseniz pişirin öncelikle marine etmeniz gerekir. Marine edilmiş olan sarıkanat balığı son derece nefis bir hale gelmektedir. İnsanlar bu balığı bu şekilde gayet güzel olarak yapmaktadırlar. Ayrıca marine edilmiş olan sarıkanat balığı çok nefis bir görünüme kavuşacaktır. Yani marine in amacı nefis bir tat ve güzel bir görünüm vermektir.

Marine için, zeytinyağı, tuz, pul biber, limon suyu, nane, dövülmüş sarımsak ve toz kırmızıbiber kullanmak gerekmektedir. Bu malzemeler karıştırıldıktan sonra balıklara uygulanır ve balıklar en az iki saat buzdolabında dinlenmeye bırakılır.

Izgara İle Sarıkanat Yapımı

Sarıkanatı ızgarada yapmak için önce balıklar ayıklanır, yıkanır ve marine edilir. Daha sonra en az 2 saat buzdolabında dinlenen balıklar kontrollü bir şekilde ızgarada arkalı önlü pişirilir. Sarıkanatı çok kurutmadan pişirmeye kesinlikle dikkat edin.

Tava İle Sarıkanat Yapımı

Sarıkanatı tavada yapmak için balığın boyutları tavaya uygun olmalıdır. Eğer balığın boyutları büyükse parçalara ayırarak tavada pişirebilirsiniz. Marine edilip dinlenmiş olan balıklar kızgın yağda dikkatli bir şekilde pişirilmelidir. Kızaran balıklar tavadan alınarak yerine yenileri konulmalıdır.

Fırın İle Sarıkanat Yapımı

Fırında sarıkanat yapmak için temizlenmiş ve marine edilip dinlenmiş balıklar tepsiye dizilir. Ardından fırın 180-200 derece arasında açılır. Önceden ısınan fırına balıklar sürülür ve 35-40 dakika kadar pişirilir.

Sarıkanat balığını fırına sürmeden önce üzerine kekik atmanız ve küçük parçalar halinde tereyağı koymanız çok faydalı olacaktır. Bu şekilde yapılan sarıkanat balığından çok lezzet alabilirsiniz.

Sarıkanat Balığı Fırında mı Tavada mı Pişirilmeli?

Sarıkanat balığını isteyen kişiler fırında, isteyen kişiler ise tavada yapabilir. Bu işi pişirme yöntemi de sarıkanat balığını çok lezzetli yapmaktadır. Yani bu balığı hem fırında hem de tavada mutlaka denemeniz gerekmektedir. Zaten çok lezzetli olan bu balık piştikten sonra kesinlikle çok hoşunuza gidecektir.

Sarıkanat balığını tüketen insanlara baktığımız zaman genellikle fırında pişirme tekniğini kullandıkları görülmektedir. Aslında bu balık tavada daha güzel olur. Ancak balığı tavada yaptığınız zaman yağ kullanmanız gerekecektir. Yağı dengeli bir şekilde kullanmazsanız eğer sarıkanat balığı çok yağlı olabilir. Tavada yapılan bu balığın zahmetinde olacaktır. Bu yüzden daha çok fırın tercih edilmektedir.

Fırında yapılan sarıkanat balığının zahmeti tavaya göre daha azdır. Ayrıca balığı marine ederken az miktarda yağ kullanacağınız için daha sonra kullanmanıza gerek yoktur. Bu sayede daha yağsız bir balık yiyebilirsiniz. Sarıkanat balığını fırında pişirmek büyük kolaylıktır. Marine edilmiş olan bu balığı fırın tepsisine dizdikten sonra fırına sürebilirsiniz.