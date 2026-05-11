Hürriyet Lezizz
Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor. Hem görsel şıklığı hem de yumuşacık tadıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu nefis tatlı, bol Hindistan cevizi ile her dilimde enfes bir lezzet sunuyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarif, her denemede garantili sonuç veriyor. İşte, enfes saray sarması için videolu tarifi ve malzemeleri...

Saray sarması tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 paket krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt

Kakaolu muhallebisi için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1.5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
  • Taze çilek
Nasıl Yapılır
  1. Muhallebinin hazırlanması
    Bir tencereye süt, un, şeker ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Orta ateşte koyulaşıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayan muhallebiye vanilya ve tereyağını ekleyin. 1-2 dakika daha karıştırıp ocaktan alın.
  2. Dinlendirme aşaması
    Fırın tepsisini streç filmle kaplayın ve Hindistan cevizini döküp yayın. Üzerine muhallebiyi ekleyip eşit şekilde yayın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve soğuması için buzdolabına kaldırın.
  3. Birleştirme aşaması
    Krem şanti ve sütü çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine çırptığınız krem şantiyi sürüp buzdolabında en az 6-7 saat soğumasını bekleyin.
  4. Servis aşaması
    Dilimleyip rulo yaparak servis tabağına alın. Üzerini toz Antep fıstığı ve çilek dilimleriyle süsleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
