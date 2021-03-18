Şans kurabiyesi nedir, nasıl yapılır? İşte şans kurabiyesi tarifi

Şans kurabiyesi bir diğer adıyla dilek kurabiyesi, tereyağlı bir kurabiye çeşidi. Ay şekli verilerek yapılan bu kurabiyenin esprisi ise içerisinde notlar bulunması. Fal kurabiyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Çin restoranlarında genellikle tatlı olarak servis edilir. Kaliforniya'daki çeşitli göçmen grupları 20. yüzyılın başlarında şans kurabiyelerini popüler hale getirdiklerini iddia etse de, fal kurabiyelerinin kesin kökeni belirsizdir.

Şans kurabiyeleri zamanla Amerikan kültüründe birçok ürüne ilham veren ikonik bir sembol haline geldi.

Yapımı için malzemeler



1 çay bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

3 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı



İçi için:



Küçük boyutlarda dilek kağıtları



Dilek kurabiyesi tarifi Nasıl yapılır?



Derin bir kabın içerisinde yumurta akını kar haline dek çırpın. Elediğiniz pudra şekerini eleyin ve çırpılan yumurta akına ilave edin. Ardından unu ve tereyağını da azar azar dökerek karıştırmaya devam edin. Daha sonra 15 dakika bekletin.

Yağlı kağıdınızdan 8 santimetre çapında yuvarlaklar kesin ve fırın tepsisine yerleştirin. Yağlı kağıtların üzerine hazırladığınız harçtan birer tatlı kaşığı dökün. Kaşık yardımıyla harcı yaydırın.

180 derecede ısıtılmış fırında 5 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz hazırladığınız dilek kağıtlarını özenle yerleştirin ve ağızlarını kapatın. Soğuduktan sonra çay veya kahve eşiğinde servis edin.