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İHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından Sakıbın Köşkü gastronomi merkezi oluyor

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Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından Sakıbın Köşkü gastronomi merkezi oluyor
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Adeta bir açık hava müzesi olan Şanlıurfa’da turizme ve tarihi alanlara yönelik birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, tarihi bir mekan olan Sakıbın Köşkü'nü gastronomi ve cazibe merkezine dönüştürüyor.

Tarihi Haleplibahçe havzasında bulunan Sakıbın Köşkü, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile tarihi dokusu korunarak, gelen yerli ve yabancı konuklar için tam donanımlı bir alana dönüştürülecek.

Şanlıurfanın tarihi mekanlarından Sakıbın Köşkü gastronomi merkezi oluyor

Yeşil alanların daha yoğunlukta kullanılacağı Sakıbın Köşkü içerisinde, Şanlıurfa’ya özgü yemeklerin verileceği yeme içme alanları, gelin damat fotoğraf çekim alanları, kır düğünü tarzında nikah kıyma bölümü, çocuklar için oyun gurupları ve 22 araçlık otopark yer alacak.

Şanlıurfanın tarihi mekanlarından Sakıbın Köşkü gastronomi merkezi oluyor

Tarihi alanın belirli bir bölümünde yapılacak olan Gastronomi Merkezi'nde gelen konuklara Şanlıurfa’ya özgü damak lezzetleri sunulurken bir yandan da yemek hazırlama atölyesi ile bu yemeklerin yapılış serüveni gösterilecek.

Şanlıurfanın tarihi mekanlarından Sakıbın Köşkü gastronomi merkezi oluyor

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