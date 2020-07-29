Şanlıurfa'nın sac kavurması tescillendi

Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden sac kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, ŞUTSO tarafından "Şanlıurfa sac kavurması" için yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa'nın, en çok coğrafi işaret tescili alan il olduğunu belirtti.



Sac kavurmayla birlikte kentin tescil edilen ürün sayısının 30'a yükseldiğini ifade eden Peltek, şunları kaydetti:

"Kentteki 300'den fazla tespitli yöresel ürüne de tescil almayı hedefliyoruz. Amacımız Şanlıurfa kültürel ögelerini korumaktır. Coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin yanı sıra diğerlerinin tanıtımı için de çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar çiğ köftemizden sadeyağımıza, şıllık tatlımızdan ciğer kebabımıza kadar yöresel ürünlerimiz coğrafi işaret tescili aldı. Bu ürünlerimizin daha da tanınır olmasını hedefliyoruz. Şehrimiz her yönüyle büyük potansiyellere sahip. Yöresel ürünlerimiz ve diğer kültürel değerlerimiz için çalışmalarımız sürecek."