Sandal sefası (Kabak sandal) tarifi
Kabak dolması sevenleri de karnıyarık sevenleri de tek bir yemekle mutlu edecek bir tarifimiz var: Kabak sandal diye de bilinen sandal sefası. Kavrulmuş kıymanın kabakların içine doldurulması ve üzerinde beşamel sosla fırında pişirilmesi diye özetleyebileceğimiz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Biz bugün kıymalı sandal sefası yaptık ama tavuklu hatta peynirli sandal sefası bile yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 5 adet orta boy kabak
- 250 gram kıyma
- Sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet domates
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için:
- Kaşar peynir rendesi
Beşamel sos için:
- 1 yemek kaşığı tepeleme un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı ılık süt
- Tuz
Sandal sefası (Kabak sandal) tarifi Nasıl yapılır?
Kabakları iyice yıkayıp saplarını kesin.
Dikey olarak ortadan ikiye bölüp bir tatlı kaşığı ile içlerini oyun.
Bir tencerede su kaynatın. Kaynamış suya attığınız kabakları 8 dakika haşlayıp çıkarın ve tepsiye dizin.
Bir tavada kıymayı kavurmaya başlayın.
Suyunu çekince içine biraz sıvı yağ ekleyin.
Yemeklik doğradığınız soğanları da ekleyip kavurmaya devam edin.
Salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Rendelediğiniz sarımsak ve domatesleri de ilave ederek kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Tuzunu ve karabiberini de ekleyip altını kapatın.
Karışımı kabakların ortalarına bölüştürün.
Beşamel sos için tereyağını bir sos tenceresinde eritin.
İçine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Hafifçe pembeleşen una ılık sütü ekleyin ve topaklanmasını önlemek için hızlıca karıştırın.
Altını kısıp 2 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sosunuz hazır.
Beşamel sosu kıymaların üzerine gezdirin.
Yarım çay bardağı kadar suyu tepsinin kenarından kabakların dibine dökün.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp 10 dakika pişirin. Bu arada kaşarı rendeleyin.
10 dakikanın sonunda tepsiyi fırından çıkarıp rendelediğiniz kaşarı kabakların üzerine bölüştürün.
Tepsiyi yeniden fırına verin. Kaşarlar eriyip hafifçe kızarınca yemeğiniz servise hazırdır.