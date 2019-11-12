San Sebastian Cheseecake pasta tarifi! San Sebastian kek nasıl yapılır?

Üstünün tam pişmesi, ara katmanının akışkan kıvamı ile dillere destan bir lezzeti damaklarda buluşturan San Sebastian Cheesecake, malzemelerin temini ile çok zahmet gerekmeden yapılabiliyor. Peki, San Sebastian Cheesecake tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, San Sebastian kek tarifi için adım adım tüm detaylar

San Sebastian Cheesecake için Malzemeler



4 adet büyük boy yumurta

1,5 su bardağı şeker

500 gram krem peynir (labne ya da sürülebilir beyaz peynir kullanabilirsiniz)

2 su bardağı krema (400 mililitre)

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı un

İsteğe göre limon ya da portakal kabuğu



San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır?



Krem peynir ve toz şekeri büyük bir kasede karıştırın.

Mikserle 5-6 dakika kadar çırparak şekeri peynirin içinde eritin.

Çırpmaya devam ederek oda sıcaklığındaki yumurtaları teker teker ilave edin.

Yumurtaların ardından kremayı da ekleyip karıştırın.

Vanilyalı bir tatlı istiyorsanız, vanilyayı da bu aşamada ekleyin.

Unu ekleyip güzelce çırpın.

Orta boy kelepçeli bir kek kalıbına pişirme kağıdını kenarlardan hafifçe taşacak şekilde yerleştirin.

Kalıbın her yerini yağlayın ve karışımı kalıba boşaltın.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kalıbı fırına verin.

Fırınınızın gücüne göre 45 dakika ila 1 saat pişirin.

Pişince fırını kapatıp kapak yarı açık şekilde yarım saat fırında dinlendirin.

Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğutun.

Soğuyan tatlıyı en az 8 saat, mümkünse 1 gün dinlendirip kalıptan çıkarın.

Pişirme kağıdını da çıkarıp dilimleyin ve servis edin.