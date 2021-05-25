San sebastian cheesecake tarifi: San sebastian cheesecake nasıl yapılır?

San sebastian cheesecake, yanık cheesecake olarak da biliniyor. Lezzetiyle olduğu kadar görünümüyle de dikkat çeken bu nefis tatlının sırrı içindeki peynirinin yumuşaklığı. Diğer cheesecake'lerden farkı da tabanının olmaması. Birkaç malzemele ile basit bir şekilde hazırlayarak sofranıza renk katabilirsiniz. Denemek isteyenle için San sebastian cheesecake malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER:

4 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

500 gram krem peynir (labne ya da sürülebilir beyaz peynir kullanılabilir)

400 ml krema

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

İsteğe göre limon ya da portakal kabuğu

NASIL YAPILIR?

Büyük bir kasede şeker ile krem peyniri karıştırın. Daha sonra mikser yardımıyla 5-6 dakika kadar şeker eriyene kadar çırpın. Teker teker yumurtaları da ilave ederek çırpmaya devam edin. Yumurtaları ekledikten sonra da krema ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Unu da ekleyip güzelce çırpın. Orta boy kelepçeli bir kek kalıbına pişirme kağıdını kenarlardan hafifçe taşacak şekilde yerleştirin. Ardından kalıbı yağlayın ve kek karışımını boşaltın.

Önceden 190 derece ısıtılmış fırında 45 dakika ile 1 saat pişirin. Tatlınız piştikten sonra fırının kapağını yarı açık şekilde 30 dakika kadar fırında dinlendirin. Daha sonra çıkarıp oda sıcaklığında soğutun. Soğuyan tatlıyı en az 8 saat, mümkünse 1 gün dinlendirip kalıptan çıkarın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.