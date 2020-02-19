MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Salata Tarifleri Haberleri Şalgam sulu bulgur salatası tarifi
GeriSalata Tarifleri Şalgam sulu bulgur salatası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 19.02.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

Şalgam sulu bulgur salatası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şalgam sulu bulgur salatası tarifi

Şalgam suyu özellikle Adana’da kebap sofralarının olmazsa olmazı. Peki şalgam suyunu kullanarak enfes bir salata da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Ana malzemesi bulgur sayesinde oldukça da doyurucu olan bu salata, özellikle çay saatlerinde sofralarınıza renk katacak. Benzer bir lezzeti pancarla da yakalayabileceğinizi de hatırlatalım. İşte nefis şalgam sulu bulgur salatası tarifimiz…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 litre acılı şalgam suyu
  • 3 su bardağı iri bulgur
  • 1 kutu konserve mısır
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 su bardağı doğranmış kornişon turşu
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • Karabiber
  • Limon suyu
  • İsteğe bağlı tuz

Şalgam sulu bulgur salatası tarifi nasıl yapılır?

Şalgam suyunu bir tencereye alıp kaynatın.

Kaynayan şalgam suyuna bulguru ekleyin.

Pilav gibi pişirerek demlenmeye bırakın.

Zeytinyağını da ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Bu esnada yeşillikleri ve kornişonu doğrayın.

Soğuyan bulgura diğer malzemeleri ilave edin ve karıştırın.

Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Mini Türk Mutfağı - Mini Gavurdağı Salatası
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi