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Haber Giriş: 19.02.2020 - 17:37,
Şalgam sulu bulgur salatası tarifi
Şalgam suyu özellikle Adana’da kebap sofralarının olmazsa olmazı. Peki şalgam suyunu kullanarak enfes bir salata da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Ana malzemesi bulgur sayesinde oldukça da doyurucu olan bu salata, özellikle çay saatlerinde sofralarınıza renk katacak. Benzer bir lezzeti pancarla da yakalayabileceğinizi de hatırlatalım. İşte nefis şalgam sulu bulgur salatası tarifimiz…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 litre acılı şalgam suyu
- 3 su bardağı iri bulgur
- 1 kutu konserve mısır
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- 1 su bardağı doğranmış kornişon turşu
- 1 su bardağı zeytinyağı
- Karabiber
- Limon suyu
- İsteğe bağlı tuz
Şalgam sulu bulgur salatası tarifi nasıl yapılır?
Şalgam suyunu bir tencereye alıp kaynatın.
Kaynayan şalgam suyuna bulguru ekleyin.
Pilav gibi pişirerek demlenmeye bırakın.
Zeytinyağını da ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
Bu esnada yeşillikleri ve kornişonu doğrayın.
Soğuyan bulgura diğer malzemeleri ilave edin ve karıştırın.
Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…