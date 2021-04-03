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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 03.04.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Salçalı sosis nasıl yapılır? Tadına doğamayacağınız salçalı sosis tarifi

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Salçalı sosis nasıl yapılır? Tadına doğamayacağınız salçalı sosis tarifi

Sosis, hafta sonu kahvaltılarını renklendiren aranan tariflerin başında geliyor. Hele bir de salçalıysa kızarmış ekmekle birlikte güne harika bir başlangıç yapmanız için iyi bir alternatif. Size tadına doyamayacağınız enfes bir salçalı sosis tarifi hazırladık. İşte detaylar…

Sosis, işlenmiş et ürünleri arasında özellikle çocuklar tarafından en sevilenlerin başında geliyor. Uzmanlar tarafından pek önerilmese de sosisi güvenli marketlerden ev yapımı olanlarından gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirsiniz. İşte keyfinize keyif katacak enfes salçalı sosis malzemeleri ve yapılışı.

Salçalı Sosis Tarifi

Malzemeler:

250 gram sosis

1 tatlı kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Arzu ederseniz tuz ve köri, kırmızı toz biber gibi baharatlar

Yapılışı:

Sosisleri serçe parmağı kalınlığında dilimleyin. Sıvı yağı tavaya alıp kızdırın. Sosisleri içine ekleyip birkaç dakika çevirin. Sıcak suyla açtığınız salçayı kızaran sosislerin üzerine dökün. Tuz ve baharatları da ekleyip kapağını kapatın. Sosisleriniz 5 dakikada yemeye hazırdır.

Sosis için terbiye sosu tarifi
Sosis için terbiye sosu tarifi
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