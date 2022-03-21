Salatanın en güzeli roka bitkisinin faydaları

• Roka; kalsiyum, mineraller, vitaminler, potasyum, magnezyum, fosfor, sodyum, yüksek oranda C vitamini, A, E, K vitaminleri, folik asit ve az da olsa B vitamini içerir.

• Pek çok yeşil yapraklı bitki gibi bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

• Yüksek bir C vitamini kaynağıdır. Kışın bol bol tezgahlarda gördüğümüz roka, günlük C vitamini alımı için yeterli miktarı bize cömertçe sunar.

• Göz sağlığı için gerekli olan A vitamini bakımından zengindir.

• Sarımsak, limon, zeytinyağı gibi sağlıklı diğer ürünlerle bir araya getirilerek yapıldığında vitamin değeri artar.

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