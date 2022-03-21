MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiSalatanın en güzeli roka bitkisinin faydaları
Geriİncili Gastronomi Rehberi Salatanın en güzeli roka bitkisinin faydaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 21.03.2022 - 11:41 | Son Güncelleme:

Salatanın en güzeli roka bitkisinin faydaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salatanın en güzeli roka bitkisinin faydaları

Balığın en keyifli yancısı, kış salatalarının vazgeçilmezi rokanın birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Roka; kalsiyum, mineraller, vitaminler, potasyum, magnezyum, fosfor, sodyum, yüksek oranda C vitamini, A, E, K vitaminleri, folik asit ve az da olsa B vitamini içerir.

• Pek çok yeşil yapraklı bitki gibi bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

• Yüksek bir C vitamini kaynağıdır. Kışın bol bol tezgahlarda gördüğümüz roka, günlük C vitamini alımı için yeterli miktarı bize cömertçe sunar.

• Göz sağlığı için gerekli olan A vitamini bakımından zengindir.

• Sarımsak, limon, zeytinyağı gibi sağlıklı diğer ürünlerle bir araya getirilerek yapıldığında vitamin değeri artar.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi