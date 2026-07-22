Yaz sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri olan şakşuka, kızartılan sebzeleri ve sarımsaklı domates sosuyla sofranıza enfes bir tat katıyor. Tavada pişen mis gibi domates sosu, kızarmış patlıcan ve biberlerin üzerine döküldüğünde damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. Yemeklerin yanına çok yakışan bu pratik lezzet, tek başına ekmek banarak yemek için harika bir seçenek oluyor. Hem sıcak hem de soğuk servis edilen şakşuka, az malzemeyle dakikalar içinde hazır oluyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz şakşuka için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...