search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerŞakşuka tarifi (Videolu)
#şakşuka#şakşuka tarifi#şakşuka videolu tarifi#şakşuka nasıl yapılır?#şakşuka malzemeleri
Şakşuka tarifi (Videolu)

Şakşuka tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Yaz sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri olan şakşuka, kızartılan sebzeleri ve sarımsaklı domates sosuyla sofranıza enfes bir tat katıyor. Tavada pişen mis gibi domates sosu, kızarmış patlıcan ve biberlerin üzerine döküldüğünde damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. Yemeklerin yanına çok yakışan bu pratik lezzet, tek başına ekmek banarak yemek için harika bir seçenek oluyor. Hem sıcak hem de soğuk servis edilen şakşuka, az malzemeyle dakikalar içinde hazır oluyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz şakşuka için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Şakşuka tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Şakşuka tarifi (Videolu)
Şakşuka tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 4 adet patlıcan
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 4 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Sebzelerin hazırlanması
    Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın ve tuzlu suda 20 dakika bekletin. Biberleri iri küp şeklinde doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Soğanı küp şeklinde doğrayın ve sarımsağı ince ince kıyın.
  2. Kızartma aşaması
    Suyunu süzüp kuruladığınız patlıcanları tavaya ekleyerek kızartın. Ardından biberleri ekleyip kızartın.
  3. Sosun hazırlanması
    Ayrı bir tencereye sıvı yağı alıp soğanları kavurun. Sarımsağı, rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Şeker, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ilave ederek sosu kısık ateşte 10 dakika kaynatın.
  4. Servis aşaması
    Patlıcan ve biberleri servis tabağına alıp üzerlerine domates sosunu gezdirerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
Kapat