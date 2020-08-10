Saksı tatlısı tarifi

Tatlınızı içinde servis edeceğiniz saksıları yapmak için karton bardakların kenarlarını kesin.

Çikolatayı benmaride eritip karton bardağa 1,5-2 kaşık kadar erimiş çikolata koyun.

Bardağı çevirerek iç kısmının her yerini erimiş çikolatayla kaplayın.

Tüm bardakları kapladıktan sonra buzluğa koyup donması için yarım saat kadar bekletin.

Bu esnada 2,5 su bardağı sütü, unu ve şekeri tencerede kaynatıp bir muhallebi yapın.

Muhallebinin oda sıcaklığına gelmesini beklerken meyveleri küp küp doğrayın.

Soğuyan muhallebiye toz krem şanti ve vanilyayı ekleyip 3 dakika çırpın.

Doğradığınız meyveleri de ekleyip ezmeden karıştırın.

Kremalı bisküvileri ortadan ikiye ayırıp kremalarını bıçakla sıyırın.

Bisküvileri çok ince olmayacak şekilde mutfak robotundan geçirin.

Dondurduğunuz çikolataları buzluktan çıkarıp bardakları yırtarak çikolatadan ayırın.

Çikolata bardağının dibine biraz bisküvi kırıntısı serpin.

Hazırladığınız muhallebiyi bisküvilerin üzerine ekleyin.

En üstünü yeniden bisküvi kırıntısıyla kaplayıp bir yaprak da nane koyun ve servis edin. Afiyet olsun…