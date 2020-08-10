Saksı tatlısı tarifi
Saksı tatlısı son dönemde özellikle televizyon programlarında sık sık karşımıza çıkan ve tarifi birçok kişi tarafından merak edilen bir tatlı. Çikolatalı tatlıları sevenlerin tadını, şık sunumları sevenlerin ise görüntüsünü çok beğeneceği saksı tatlısı tam bir ikramlık. Mutlaka denemeniz gereken saksı tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet kare bitter çikolata
- 4 adet karton bardak
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket krem şanti
- 2,5 su bardağı süt
- 15-20 adet çilek
- 2 adet kivi
- 1 adet muz
- 2 paket kakaolu kremalı bisküvi
- 4 dal nane
Saksı tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tatlınızı içinde servis edeceğiniz saksıları yapmak için karton bardakların kenarlarını kesin.
Çikolatayı benmaride eritip karton bardağa 1,5-2 kaşık kadar erimiş çikolata koyun.
Bardağı çevirerek iç kısmının her yerini erimiş çikolatayla kaplayın.
Tüm bardakları kapladıktan sonra buzluğa koyup donması için yarım saat kadar bekletin.
Bu esnada 2,5 su bardağı sütü, unu ve şekeri tencerede kaynatıp bir muhallebi yapın.
Muhallebinin oda sıcaklığına gelmesini beklerken meyveleri küp küp doğrayın.
Soğuyan muhallebiye toz krem şanti ve vanilyayı ekleyip 3 dakika çırpın.
Doğradığınız meyveleri de ekleyip ezmeden karıştırın.
Kremalı bisküvileri ortadan ikiye ayırıp kremalarını bıçakla sıyırın.
Bisküvileri çok ince olmayacak şekilde mutfak robotundan geçirin.
Dondurduğunuz çikolataları buzluktan çıkarıp bardakları yırtarak çikolatadan ayırın.
Çikolata bardağının dibine biraz bisküvi kırıntısı serpin.
Hazırladığınız muhallebiyi bisküvilerin üzerine ekleyin.
En üstünü yeniden bisküvi kırıntısıyla kaplayıp bir yaprak da nane koyun ve servis edin. Afiyet olsun…