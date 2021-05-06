Sakarya Yemekleri - Sakarya'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Sakarya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Sakarya yöresinde yer alan lezzetler sizin de beğeninizi kazanacaktır. Sakarya ilinde bulunan çeşitli yöresel tatları siz de yolunuz düşmüşken mutlaka denemelisiniz. Sakarya da hem yöresel yemekler hem de yöresel tatlılar bulunmaktadır.

Meşhur Sakarya Yemekleri - Sakarya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Çerkez Tavuğu

Islama Köfte

Pekmezli Ayva Dolması

Balkabaklı Ekmek

Dımbıl Çorbası

Kara Lahana

Dartılı Keşkek

Kaşnuka

Pırasalı börek

Tavuklu Cizleme

Cevizli Lokum

Kabak Tatlısı

Köpük Helvası

İncir Uyuşturması

Çerkez Tavuğu

Sakarya şehrine yolunuz düştüyse eğer mutlaka denemeniz gereken yemekler arasında Çerkez tavuğu yer almaktadır. Tavuk eti haşlandıktan sonra didiklenerek hazırlanan Çerkez tavuğu oldukça lezzetli bir yemektir. Genellikle özel günlerde yapılmaktadır.

Islama Köfte

Sakarya'nın en fazla bilinen ve en çok sevilen yöresel lezzetleri arasında yer almaktadır. Islama köftenin yanında servis edilmekte olan özel soslu ekmeği ise diğer köftelerden ayıran en önemli özelliğidir.

Pekmezli Ayva Dolması

Sakarya'nın yöresel lezzetlerinin başında yer almakta olan pekmezli ayva dolması da oldukça fazla sevilen yemekler arasında yer almaktadır. Ayvanın içerisine doldurulan et ve pirinç ile elde edilen son derece lezzetli bir yemektir.

Balkabaklı Ekmek

Balkabağı, Sakarya'da oldukça fazla kullanılmaktadır. Balkabaklı ekmekte Sakarya yöresinde sıklıkla yapılmakta olan bir hamur işidir. Hazırlanan mayalı hamurun içerisine eklenen rendelenmiş balkabağı ile hazırlanmaktadır.

Dımbıl Çorbası

Sakarya'da yapılmakta olan yöresel çorbalardan birisi de dımbıl çorbası olarak bilinmektedir. Pratik bir çorba olan dımbıl çorbası içerisine eklenen mayasız hamurlar ile daha lezzetli bir hal almaktadır.

Kara Lahana

Kara lahana kullanılarak çorba, sulu yemek ve dolma gibi bir çok çeşitli yemek yapılmaktadır. Sakarya yöresinde ise genel olarak kara lahana haşlama yönetimi ile tüketilmektedir. Kış aylarında sıklıkla tercih edilmekte olan Kara lahana ana yemek olarak da değerlendirilmektedir.

Dartılı Keşkek

Sakarya ilinde sıklıkla tüketilmekte olan dartılı keşkek oldukça popüler olan yöresel bir lezzettir. Dartı ve keşkek ayrı ayrı hazırlanmaktadır ve sonrasında ise birleştirilerek pişirilmektedir.

Kaşnuka

Sakarya'nın meşhur yemekleri denildiği zaman ilk akla gelen yemek arasında yer almaktadır. Pırasa ve mısır unu kullanarak hazırlanılan kaşnuka son derece kolay bir şekilde hazırlanmaktadır. Kaşnuka her öğünde tüketilebileceğiniz bir yiyecektir.

Pırasalı Börek

Sakarya bölgesinde yapılan hamur işleri de son derece sevilerek tüketilmektedir. Mayalı hamurun içerisine koyulan pırasalı harç ile birlikte fırında pişirilen pırasalı börek ise pırasa sevmeyenlere bile sevdirecek güzelliktedir.

Tavuklu Cizleme

Sakarya yöresinde en sevilen yemeklerden birisi de tavuklu cizleme olarak bilinmektedir. Yöresel lezzetler arasında bulunan hamur işi hem tatlı olarak hem de tuzlu olarak tüketilebilmektedir. Kreplerin içerisine doldurulan harç sonrasında hamurun kapatılarak fırında pişirilmesi ile hazırlanmaktadır.

Cevizli Lokum

Sakarya yöresine ait olan yöresel tatlar arasında en sevilenlerden birisi de cevizli lokumdur. Cevizli lokum sıklıkla tüketilmekte olan bir hamur işidir. İçinde ceviz bulunan bir börek çeşididir. İsmi bir tatlıyı andıran ama aslında bir börek olan cevizli lokum denenmesi gereken lezzetler arasında yer alır.

Kabak Tatlısı

Balkabağı kullanılarak hazırlanan kabak tatlısı hem son derece besleyici hem de oldukça lezzetlidir. Üstelik yapması da oldukça kolay olduğu için sıklıkla tüketilmekte olan bir tatlı çeşididir. Üzerine tahin ekleyerek tüketebileceğiniz gibi, ceviz ile de yiyebileceğiniz hafif ve sağlıklı bir tatlı çeşididir.

Köpük Helvası

Sakarya ilinin yöresel tatlılarından birisi olan köpük helvası ismi ile olduğu kadar görüntüsü ile de dikkatleri çekmektedir. Aynı zamanda Taraklı helva olarak da bilinmektedir. Hem kahvaltıda hem de akşam yemeklerinde tüketilmekte olan köpük helvası Sakarya'da bulunan kişilerin mutlaka denemesi gereken bir lezzettir.

İncir Uyuşturması

Sakarya yöresinin en sevilen tatlılarından birisi olan incir uyuşturması, kuru incir ve süt ile hazırlanan son derece güzel bir tatlı olarak bilinmektedir. Çok fazla tercih edilen bu eşsiz lezzeti Sakarya'ya giden kişilerin de mutlaka denemesi tavsiye edilmektedir. Eğer yolunuz Sakarya iline düşerse incir uyuşturması yemeden ayrılmanızı önermeyiz.