Sakallı poğaça tarifi (Videolu)
#sakallı poğaça tarifi#sakallı poğaça malzemeleri#sakallı poğaça nasıl yapılır?#sakallı poğaça videolu tarifi

Sakallı poğaça tarifi (Videolu)

Çocukluğumuzun en renkli ve sevilen pastane klasiklerinden biri olan sakallı poğaça, yumuşacık lezzetiyle her lokmada mutluluk veriyor. Çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu minik lezzet topları, peynir ve maydanozun leziz uyumuyla iştah açıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifle, pastaneden aldıklarınızı aratmayacak tazelikte ve lezzette poğaçaları evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla sakallı poğaça tarifi ve malzemeleri...

Sakallı poğaça tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 paket kuru maya
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 5 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

İç dolgu:

  • 250 gram labne peyniri
  • 100 gram beyaz peynir

Bulamak için:

  • İnce kıyım maydanoz
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Hamuru hazırlamak için maya, toz şeker ve ılık suyu derin bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu ise kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek hamuru yoğurun.
  2. Mayalandırma ve şekillendirme aşaması
    Yoğurduğunuz hamurun üzerini bir bezle örterek oda sıcaklığında yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurun havasını alıp toparladıktan sonra tezgaha alın ve önce 4 eşit parçaya, ardından her bir parçayı kendi içinde minik bezelere bölün.
  3. Pişirme aşaması
    Elinizle yuvarlayarak küçük toplar haline getirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20-30 dakika pişirin.
  4. İç harcın hazırlanması ve doldurma aşaması
    Poğaçalar pişerken bir kasede beyaz peyniri çatalla ezip labne peyniri ile pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Fırından çıkan ve ilk sıcaklığı geçen poğaçaları bıçakla enine kesin. Aralarına hazırladığınız peynirli karışımdan bolca sürüp kapatın.
  5. Servis aşaması
    Poğaçaların dışarı taşan kenar kısımlarına da bir miktar peynirli karışımdan sürerek her birini ince kıyılmış maydanozla kaplayarak servis edin.
  6. Afiyet olsun!
