Çocukluğumuzun en renkli ve sevilen pastane klasiklerinden biri olan sakallı poğaça, yumuşacık lezzetiyle her lokmada mutluluk veriyor. Çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu minik lezzet topları, peynir ve maydanozun leziz uyumuyla iştah açıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifle, pastaneden aldıklarınızı aratmayacak tazelikte ve lezzette poğaçaları evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla sakallı poğaça tarifi ve malzemeleri...