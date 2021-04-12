Sahurda ne yemeli? İşte, sahurda tok tutan tarifler

Sahurda ne yenir? Sorusu Ramazan ayının en çok araştırılan konularından bir tanesi. Şimdiden hazırlıklarını yapmaya başlayan vatandaşlar, gün boyunca açlık hissetmemek için sahur menülerinde neler hazırlaması gerektiğini merak ediyor. Biz de sizler için bütün gün susuzluk ve açlığınızı hissettirmeyecek birkaç tarif hazırladık. İşte, sahurda tok tutan yiyecekler…

Pırasalı Börek Tarifi

Hem çok besleyici hem de doyurucu bir lezzet olan pırasalı börek, sahurda tok kalmanızı sağlarken bir yandan da pırasanın vitaminlerinden faydalanmanızı sağlayacaktır. Hazır yufkadan yapılan börek aynı zamanda oldukça pratik bir tarif. Yufkasını el açması olarak hazırlamak isteyenler ise bir gün öncesinden hazır edebilir. İşte çıtır çıtır, ağızda dağılan pırasalı börek tarifi…

Pırasalı Börek İçin Malzemeler

4 adet yufka

İçi harcı için;

1 kilogram pırasa

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kaşık salça

1 fincan su

Tuz

Sosu için;

1 bardak süt

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Pırasalı Börek Yapılışı

Pırasaları yıkayıp ince ince doğrayın.

Tencereye 2 kaşık sıvı yağ koyup pırasaları kavurun.

Biraz ölünce pırasalara tuz ve salçayı da ilave edip kavurmaya devam edin.

Suyunu da ilave edip 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp soğuması için kenara alın.

Yumurta, süt ve sıvı yağı çırparak böreğin sosunu hazırlayın.

Yufkaları ikiye bölüp üstlerine fırçayla sütlü sostan sürün.

Pırasalı harcı yufkanın düz kenarına yayıp sıkı bir rulo yapın.

Tepsiyi sıvı yağla yağlayıp ruloları spiral şeklinde tepsiye yerleştirin.

2 yemek kaşığı sıvı yağa 1 yumurtayı kırıp çırpın ve fırçayla böreklerin üzerine sürün.

Dilerseniz üzerine susam ya da çörek otu serpin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verin, böreklerin üstü kızarınca çıkarın.

Ilınınca dilimleyip servis yapın.

Sebzeli Omlet Tarifi

Yumurta, şüphesiz sahur sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Yumurtayı çok farklı şekillerde hazırlayabileceğiniz gibi şimdi vereceğimiz sebzeli omlet tarifini gönül rahatlığıyla sahurda tüketebilirsiniz. İçerisindeki sebzeler sayesinde yine gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini elde edebilir, aynı zamanda yumurtanın tok tutan özelliğinden faydalanabilirsiniz. İşte, tarifimiz…

Sebzeli Omlet İçin Malzemeler

Karabiber

Tuz

20 gram tereyağı

2 adet yumurta

2 dal taze soğan

2 adet kiraz domates

1 adet patates

Sebzeli Omlet Yapılışı

Patatesler soyulduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Yağda kızarttıktan sonra kâğıt havlu üzerine konularak yağını çektirin. Domatesi enine ikiye bölün, taze soğanları ise birer parmak uzunluğunda kesin.

Tereyağını tavada erittikten sonra soğan ve domatesi soteleyin. Patates ile karabiberi ekleyin. Yumurtayı tam orta boşluğa kırarak, birkaç dakika boyunca pişirin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra servis edin.

Avokado Tost Tarifi

Avokado içerdiği zengin besin değerleriyle son yıllarda diyet listelerinin de gözdesi olmuş durumda. Siz de yumurta, avokado ve peynirin yer aldığı bu enfes tarifle tüm gün kolaylıkla oruç tutmak istiyorsanız, buyurun tarifimiz…

Avokado Tost İçin Malzemeler

Bir dilim kızarmış ekmek

1 adet avokado

Sürülebilir beyaz peynir ya da labne

1 yemek kaşığı limon suyu

Bir miktar ayıklanmış kabak çekirdeği

İsteğe göre ceviz içi

1 adet yumurta

Bir tutam tuz

Bir miktar zeytinyağı

Avokado Tost Yapılışı

Öncelikle ekmeğinizi tost makinesinde kızartın.

Bir yandan da avokadolu karışımınızı hazırlamaya başlayın.

Avokadoyu kaseye alıp ezdikten sonra limon suyunu ekleyin.

Tuz ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın.

Diğer yanda yumurtanızı hazırlamaya başlayın.

Tereyağını tavaya alıp yumurtanızı sahanda olacak şekilde karıştırmadan pişirin.

Sonrasında kızarmış ekmeğinize labne peyniri, avokadolu karışımı sırasıyla sürün.

Kabak çekirdeği, isteğe göre ceviz içini de serpiştirip, en üste hazırladığınız yumurtayı yerleştirin.

Dilerseniz yenibahar, karabiber, pul biber gibi baharatlarla zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Mücver Tarifi

Sırada Türk mutfağının pratik lezzetlerinden biri var. Mücver, vejetaryen beslenenler için de iyi bir alternatif. Üzerine, sizi gün boyunca tok tutacak yoğurdu ekleyerek ya da sade olarak da tüketebilirsiniz. Aynı zamanda kabağın yanında arzu ettiğiniz yeşillik, patates, havuç hatta kereviz gibi sebzeleri de ekleyerek mücverinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Kabağın en lezzetli hali mücver nasıl yapılır? İşte mücver yapımı ve malzemeleri…

Mücver İçin Malzemeler

2 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

3 tutam dereotu

3 tutam maydanoz

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Mücver Yapılışı

Kabakların kabuğunu soyun ve rendeleyin.

Rendelediğiniz kabakların suyunu sıkın ve bir kaba alın.

Kabakların üzerine yumurtaları kırın.

Ardından 1 çay kaşığı kabartma tozu, ince doğranmış dereotu, ince doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı un ekleyin.

Üzerine arzu ettiğiniz kadar tuz ve karabiberi de ekledikten sonra iyice karıştırın.

Daha sonra geniş bir tavaya sıvı yağ koyup, hafifçe kızdırın.

Karışımdan kaşıkla alıp yağda arkalı önlü kızartın.

Afiyet olsun.