Sahur sofralarınızı bereketlendiren, gün boyu tok tutan ve mis gibi kokusuyla uykudan uyandıran birbirinden lezzetli hamur işi tariflerini sizler için bir araya getirdik. Ramazan ayının vazgeçilmezi sıcacık pidelerden, mayalanma süresi gerektirmeyen pratik pişilere kadar uzanan bu seçenekler, sahur hazırlığını zahmetsiz ve keyifli bir sürece dönüştürüyor. Yumuşacık açmalardan kıyır kıyır poğaçalara kadar her damak tadına hitap eden bu lezzetler sayesinde, iştah açıcı sahur sofraları kurabilirsiniz. İşte, sahur vaktinde çayınızın yanına en çok yakışacak o nefis hamur işleri ve adım adım tarifleri...

RAMAZAN PİDESİ



Fırından yeni çıkan sıcacık bir pide, mis gibi kokusu ve lezzetiyle Ramazan sofralarının en özel yiyeceklerinden biri olur. Evde hazırlanan ve tam ölçüsüyle fırından aldıklarınızı aratmayan bu tarif, üzerindeki bol susam ve çörek otuyla her lokmada enfes bir lezzet sunar.

KARBONATLI PİŞİ



Mayasız hamur işlerinin en pratik ve sevilen tariflerinden karbonatlı pişi, ani gelen misafirler ve hızlı kahvaltılar için kurtarıcı bir lezzettir. Mayalanma süresi gerektirmediği için hazırlaması oldukça kısa sürerken, karbonatla kabaran pişinin dışı puf puf ve içi yumuşacık olur.

SEMSEK

Semsek, yumuşacık hamuru ve genellikle kıymalı iç harçla pişirilen Anadolu mutfağına ait çıtır bir hamur işi çeşididir. Yarım ay şeklinde hazırlanan bu nefis hamur işi, hem çay saatlerinin hem de özel sofraların vazgeçilmez tariflerinden biridir.

PASTANE USULÜ POĞAÇA



Pastane vitrinlerinde gördüğünüz o iştah açıcı ve puf puf kabaran poğaçaları evde hazırlamak aslında sandığınızdan çok daha kolay. İçindeki maden suyu sayesinde içi yumuşacık olan bu tarif, fırından yayılan mis gibi kokusuyla sofralarınızın en sevilen lezzeti olmaya aday oluyor.

SİMİT



Simit, günün her saatinde keyifle yenen ve en sevilen hamur işlerinden biridir. Simit hamuru fırınlanmadan önce pekmezli su ve susam ile tamamen kaplanır. Evde yapılan simitler bekleme süresi olmadığı için dışarıdakilere göre çok daha taze bir sonuç verir.

MAYALI AÇMA



Fırından yeni çıkan yumuşacık açmalar, mis gibi kokusuyla sabah kahvaltılarının en sevilen lezzetlerinden biri olur. Mayalı hamuru, yoğurma aşaması ve tereyağlı katlama tekniğiyle bu tarif, pastane usulü açmayı evde de aynı sonuçla yapmanızı sağlar.

DEREOTLU KITIR POĞAÇA



Dereotlu kıtır poğaça, mayasız hazırlanan ve kıyır kıyır lezzetiyle bilinen en pratik hamur işlerinden biridir. Fırından çıkan bu taze poğaçaları her öğünde sıcak olarak servis edebilirsiniz.

BİBERLİ EKMEK



Biberli ekmek, mayalı hamur ile baharatlı salçalı harcın birleşmesinden oluşan yöresel bir lezzettir. Hazırlanan yumuşak hamur bezeleri üzerine sürülen soğanlı ve bol baharatlı karışım fırında piştikçe kendine has lezzetini yayar.

SAKALLI SANDVİÇ



Sakallı sandviç, yumuşak mini ekmeklerin peynir ve maydanozla birleşmesiyle hazırlanır. Mayalı hamurdan elde edilen küçük bezeler fırında piştikten sonra peynirli harçla doldurulur.

AKITMA

Akıtma, kahvaltı sofralarının en sevilen ve hazırlaması en zahmetsiz hamur işlerinden biridir. Un, süt ve yumurta gibi mutfakta her an bulunan malzemelerin çırpılmasıyla ortaya çıkan bu lezzet her öğüne uyum sağlar.

KOLAY LAVAŞ



Lavaş, mutfaklarda en sık kullanılan mayasız hazırlanan nefis bir hamur işi çeşididir. Un, su ve tuzun yoğrulmasıyla elde edilen hamur bezeleri kısa sürede hazır hale gelir.