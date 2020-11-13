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Pilav Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Şah pilavı tarifi

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Şah pilavı tarifi
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Şah pilavı, Azerbaycan mutfağının en ünlü yemeklerinden biri. Yufkadan oluşan bir kasenin içine eklenmiş etli ve safranlı bir pilav olarak tarif edebileceğimiz şah pilavının sunumu da çok şık. Sizin için şah pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 250 gram basmati pirinci
  • 150 gram tereyağı
  • 200 gram kuzu kuşbaşı
  • 1 tutam safran
  • 1 adet kuru soğan
  • 100 gram yeşil erik
  • 100 gram kestane
  • 100 gram kuru üzüm
  • 2 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 6 adet lavaş

Şah pilavı tarifi Nasıl yapılır?

Pirinci tuzlu suya koyup 2 saat kadar bekletin.

Kuşbaşı eti tencereye alın. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Piyazlık doğradığınız soğanları etlere ekleyip kavurmaya devam edin.

Erik, kuru üzüm, kayısı ve kestaneyi ilave edip karıştırın.

Baharatları da ekleyip ocaktan aldığınız eti soğumaya bırakın.

Sudaki pirinci süzüp yıkadıktan sonra kaynattığınız suda haşlayın.

Tereyağını eritip üzerinde biriken köpüğünü toparlayın.

Kalan yağı pirinçlere ekleyip karıştırın.

Safranı az miktarda sıcak suda rengi çıkana kadar demlendirin.

Safranlı suyu da tuzla birlikte pilava ekleyin ve harmanlayın.

Lavaşları fırına dayanıklı tencerenizin boyunda kesip kenarlara yapıştırın.

Pilavın yarısını tencereye aktarıp ortasını açın.

Etli harcı pilavın ortasına doldurun (meyvelerinin bir kısmını ayırın) ve kalan pilavı da üzerine ekleyin.

En üstü lavaşla kapatın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pilavı 40 dakika fırınlayıp çıkarın.

Geniş bir tepsiye ters bir şekilde çıkarın ve dilimleyin.

Servis yaparken üzerine ayırdığınız meyveleri serpiştirip servis edin. Afiyet olsun…

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