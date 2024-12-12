Sağlıklı ve lezzetli olmasının yanı sıra oldukça da pratik! Brokoli salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Brokoli sağlıklı besinlerden biri. Kış aylarında tezgahları süsleyen bu güzel sebzenin salatası da özellikle et yemeklerinin yanında en güzel eşlikçilerden biri. Üzerine eklenen sarımsaklı sosla da daha lezzetli oluyor. Üstelik tak başına öğün olarak da tüketebilirsiniz. Eğer akşam sofranızda pratik bir şeylere yer vermek isterseniz, brokoli salatası tarifiniz sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte brokoli salatası tarifi, malzemeleri ve yapımı...
BROKOLİ SALATASI TARİFİ MALZEMELERİ
1 adet orta boy brokoli
1 kutu konserve mısır
1 adet kapya biber
1 adet havuç
Zeytinyağı
Limon
Tuz
ZEYTİNYAĞLI BROKOLİ SALATASI NASIL YAPILIR?
Brokoli salatası için öncelikle çiçek kısımlarını saplarından ayırın.
Ardından haşlayın.
Havucu rendeleyin, biberide küp şeklinde doğrayın.
Bütün malzemeleri bir kaba alın.
Üzerine zeytinyağı, tuz ve limon suyunu ilave edp güzelce karıştırın.
Afiyet olsun...