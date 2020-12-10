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İHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

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Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
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Kahramanmaraş’ta bakır mutfak araç gereçleri satan Sultan Sarıbıyık, daha sağlıklı olduğu için bakır mutfak eşyalara talebin arttığını söyledi.

El işçiliğine dayalı birçok tarihi meslekler bir bir teknolojiye yenik düşerek tarih olurken bakır sahan, tencere ve tava kullanımın arttığını söyleyen tarihi kapalı çarşı esnafı Sultan Sarıbıyık, son dönemlerde bakır kaplara olan ilginin arttığını belirtti.

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

Sarıbıyık, "Bakır sağlıklı bir ürün olduğu için çok fazla talep oluyor. Özellikle şehir dışından gelen kadın müşterilerimizin ilgisi ve merakı çok daha fazla. Süs için alanlar oluyor, mutfakta kullanmak için sipariş verenler oluyor. Bakırın önemi ise bu süreçte fazlasıyla anlaşılmış oldu. Bakır kapta pişen yemeğin lezzeti de farklı. Diğer kaplarda yapılan yemek, bakırda yapılan yemeğin lezzetini vermiyor. Bakır kaplar sağlıklı ve hastalık riski taşımıyor. Bizlerde bakır ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

 

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

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