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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 21.03.2022 - 11:56 | Son Güncelleme:

Sağlık için renkli tabaklar

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Sağlık için renkli tabaklar

Sebze ve meyvelerin renklerine göre sağlığımıza etkileri olduğunu ve renklerinin içerdiği vitamin ve minerallerle ilgili olduğunu biliyor muydunuz?

Örneğin mor besinler vücudumuzun imnu; yani bağışıklık sistemine olumlu etki ederken, sarı ve turuncu renkte besinler vücudumuzun geç yaşlanmasına yardımcı oluyor. Bir nevi enerji kaynakları diyebiliriz.

Uzmanlar; günlük besin ihtiyacımızı renklerine göre belirlememizin faydalı olacağı konusunda hemfikir. Yani hem protein, hem c vitamini hem de çeşitli faydalı vitamin ve mineralleri almak için gün içerisinde 5 farklı renkte besini tüketmemizi öneriyorlar.

Beyaz renkliler, bağışıklığı güçlendirirken, yeşil sebze ve meyveler vücuttaki kanın temizlenmesine yardımcı oluyor. Pembe renk ise; enerji açısından gerekli.

Tabaklarınızı bir ressam gibi düşünüp, çeşitli renklerde sebze ve meyvelerden hazırlanmış tabaklarla sağlığınıza destek olabilirsiniz. Örneğin; yeşil mercimek, mor lahana, beyaz et, portakal gibi besinler bir arada tüketilebilir ve hem tok tutması hem de vitaminleri açısından daha sağlıklı kalmamızı sağlar.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

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