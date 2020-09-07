Sağlık deposu alabaşa mutfağınızda daha fazla yer vermenin yolları

Öncelikle şunu söyleyelim: Lahana ailesinin bir üyesi olan alabaşın genellikle kök kısmı tüketiliyor ancak siz yapraklı halde de satın alabilirsiniz. Zira yaprakları özellikle taze ve yumuşaksa salatalara doğranabilir ya da sotelenerek ya da buharda pişirilerek yemek olarak tüketilebilir.

Eğer kökünü tüketecekseniz, yaprakları kesin. Kökü önce yatay sonra dikey olarak ortadan keserek dörde bölün.

Kestiğiniz kısımların dışını keskin bir bıçakla ya da bir sebze soyucuyla güzelce soyun. (Çok körpe alabaşları soymanıza gerek kalmayabilir.)

Bu noktadan sonra gerisi sizin keyfinize kalıyor. Alabaş çoğu zaman Hindistan mutfağında kullanıldığından, Hint mutfağı barahatlarıyla eşleştiriliyor. Peki bu şekilde hazırlamak isterseniz neler yapabilirsiniz?

ALABAŞI TÜKETMEK İÇİN FARKLI ALTERNATİFLER

Üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve limon suyu gezdirip çiğ yiyebileceğiniz alabaş dilimlerini, sebze çorbalarında da kullanabilirsiniz. Özellikle blender'dan geçirip püre haline getireceğiniz çorbaların besin değerini ve lezzetini alabaşla fazlasıyla artırabilirsiniz.

Alabaş ile kabak ya da havuçla yaptığınıza benzer mücverler de yapabilirsiniz. Rendelediğiniz alabaşları biraz yumurta, un ya da ekmek kırıntısıyla karıştırıp elde edeceğiniz malzemeyi tavada az yağda köfte gibi pişirerek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.

Diğer kök sebzelerde olduğu gibi alabaşı da fırında pişirebilirsiniz. Böylece dışı karamelize olan ve tatlılaşan alabaşın lezzeti de hafifler. Alabaşı pancar, havuç gibi diğer kök sebzelerle servis edebilir ya da etin yanında patlıcan, patates gibi bir garnitür olarak tüketebilirsiniz.

Son olarak alabaşı buharda pişirdikten sonra neredeyse her şeye ilave edebilirsiniz. Omletlere, sebze sotelere, makarnalara ekleyebileceğiniz buharda alabaşı, biraz krema ve baharatlarla karıştırıp güzel ve düşük kalorili bir püre de yapabilirsiniz.