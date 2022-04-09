Sade yağ nasıl yapılır? Evde sade yağ yapımı

Tereyağı, yağ, su ve protein karışımından meydana geliyor. Tereyağı, diğer tür yağlardan farklı olarak kısa sürede bozuluyor. Eğer buzdolabında muhafaza edilmeyecekse, tereyağı yerine sade yağ tercih edilerek kullanım süresi uzatılabilir.

Sade yağ nasıl yapılır?

Derin bir kapta bir kilogram tereyağı eritilir. Tereyağı eriyip kaynadıkça üzeri köpük köpük olacak. Köpük oluştukça süzgeç veya kaşıkla alın. Köpüklenme bitene kadar aynı işleme devam edin.

Bir süre sonra su tamamen buharlaşıp tortular dibe çöker.

Ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakın.

Kısa süre sonra yağınız sarı bir renk alacaktır.

Biraz daha dinlendirdikten sonra temiz bir bezden geçirip bir kavanoz veya kaba doldurun. Buzdolabına koyup tekrar donmasını bekleyin.

Sade yağ tamamen katılaştıktan sonra kullanabilirsiniz.