Saç nasıl kurutulur? Kıvırcık, keratinli, permalı ve yağlı saçları kabarmadan havlu ve makineyle kurutma ipuçları

Saç kurutma kısa saçlara sahip olmayan bireyler için bazen felaket olabilmektedir. Saçlar yüksek dereceli ısının ya da yanlış havlu kullanımının sonucunda kurutmanın etkisiyle kabarmaktadır. Bu kabarmayı engellemek için saç kurutmada bazı dikkat edilmesi gereken püf noktalar yer almaktadır. Bu püf noktalar saçın kıvırcık veya işlem görmüş olup olmamasına göre de değişkenlik göstermektedir.

Saç Nasıl Kurutulur?

Saç, kurutma makinesi veya havlu ile kurutulmaktadır. Saçını kurutmak istemeyen bireyler de doğal güneş ışığına bırakarak saçın kendiliğinden kurumasını da bekleyebilmektedir.

Genel olarak insanlar günlük yaşamlarında saçlarını yaz kış kurutmayı tercih etmektedir. Çünkü duştan sonra ıslak ya da nemli olan saça çeşitli şekiller vermek, işlem yapmak daha zor olabilmektedir.

Bu yüzden de bireyler saçlarını kurutmada hızlı, etkili ve çabuk yöntemleri seçmektedir. Bunun için en iyi araç da saç kurutma makinesidir. Fakat saç kurutma makinesi yüksek ısıyla kullanıldığında saçları kabartmaktadır. Bu da birçok kişinin hoşuna gitmemektedir.

Havlu da bir diğer saç kurutma aracıdır. Kuru bir havlu sayesinde saçlar uçlardan ve diplerden çeşitli hareketler uygulanarak nemliliği alınmaktadır.

Kıvırcık, Keratinli, Permalı ve Yağlı Saçları Kabarmadan Havlu ve Makineyle Kurutma İpuçları

Saç kurutmada alt başlıklara geçilmeden önce bilinmesi gereken önemli bir bilgi yer almaktadır.

Öncelikle saç kurutulacağı zaman hemen banyodan sonra kurutulmamalıdır. Saçın o ilk ıslak hali bir havlu yardımıyla alınmalıdır. Saç nemli hale geldikten sonra saç kurutma makinesi kullanılmalıdır. Burada önemli olan saç kurutma makinesinin nasıl ayarlanacağı bilgisidir. Saç kurutma makinesi soğuk veya ılık bir ayarda olmalıdır sıcak ayarda olmamalıdır. Saç tamamen kuruduğu zaman da kabarmaması için makine kapatılmalıdır yani kurutmaya devam edilmemelidir.

Kıvırcık saç belki de en zor saç türüdür. Düz bir saça göre kıvırcık bir saçı havlu ya da makineyle kurutmak daha zor olabilmektedir. Kıvırcık saçları makineyle kuruturken kabarmaması için nemlendirici kullanılması önerilmektedir. Bilindiği gibi kıvırcık saç buklelerden oluşmaktadır. Bu yüzden buklelerin bozulmaması için makine doğru teknikle hareket ettirilmelidir. Havlu ile kurutmak aslında kıvırcık saçın kabarmaması için makineden daha çok önerilen seçenektir.

Keratin özellikle de saçlar için güçlü bir protein olarak bilinmektedir. Saçların canlı, düzgün ve parlak görünmesini sağlamaktadır. Keratin olmadığında saçlar birbirine dolanmakta, mat ve cansız gözükmektedir. Keratinli saçı kabarmaması için makineyle kurutmadan önce bir havlu yardımıyla diplerinden uçlara doğru ıslak alanlar alınmalıdır. Sonrasında da makine düşük derecede kullanılmalıdır. Bu aşamada elbette ki makineyi kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece havlu yardımıyla da saçı kabarmadan ufak hareketlerle kurutabilirsiniz. Bu yöntem saçın kurumasında biraz daha zamanınızı alacaktır.

Perma profesyonel şekilde saç merkezlerinde yapılmaktadır. Perma doğal kıvırcık değildir. Sonradan bazı işlemler sonucunda saç yeniden şekillendirilmekte ve kıvrımlı, bukleli hale getirilmektedir. Permalı saçı kurutmak ise düz bir saçı kurutmaya oranla daha fazla özen istemektedir. Permalı saçı kuruturken tıpkı kıvırcık bir saçı kurutur gibi hareket edilmelidir. Saç kurutma makinesi düşük ısıda ayarlanmalı ve havlu yardımıyla ilk ıslaklık giderilmelidir. Bu sayede saçın kabarması da engellenecektir.

Saçın yağlanması denilen olay aslında saç derisinin yağlı hale gelmesiyle ilgilidir. Bu durum beslenme alışkanlığıyla ilgilidir. Temizlik veya pislik daha sonrası noktada gelmektedir. Sonuçta yeni saçını yıkamış bir kişinin saçı yağlı durabilmektedir. Öncelikle yağlı saçtan birazda olsa kurtulmak için saçları çok sıcak suyla yıkamamak gerekmektedir. Buradan da anlayacağımız gibi yağlı saçları kurutmak için makine kullanırken kesinlikle yüksek ısı tercih edilmemelidir. Aksi halde yağlı saçın daha fazla kabarma özelliği devreye girecektir. Yağlı saç son noktasına kadar havluyla kurutulduğunda daha sağlıklı gözükmektedir. Bunun nedeni ise yağlı saçın ısıyı sevmemesidir.